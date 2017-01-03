ВИДЕО: Стартовал традиционный ралли-рейд "Дакар-2017"

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rus.DELFI.lv
вторник, 3 января 2017 г. 13:57
В парагвайской столице Асунсьон стартовал 39-й по счету ралли-рейд "Дакар-2017". За две недели участники преодолеют маршрут длиной 9000 км по дорогам Парагвая, Боливии и Аргентины. Финиш намечен 14 января в Буэнос-Айресе.
Pirmoji Dakaro diena
© V.Dranginio nuotr.

Первый из 12-ти этапов (от Асунсьон до Ресистенсии) был протяженностью 454 км со спецучастком в 39 км. В старт вышли в общей сложности 316 транспортных средств из 59 стран мира.

В зачете грузовиков лучшее время на первом этапе показал Мартин Коломы на "Татре", опередив Тон ван Генугтен (Iveco) и Мартина ван ден Бринка (Renault).

Французский гонщик Шавьер де Султре (Yamaha) стал лучшим среди мотоциклов. Второе место у Хуана Педреро Гарсии (Sherco), третьим финишировал Рикки Брабек (Honda).

Нассер Аль-Аттия (Toyota) выиграл первый этап "Дакара" среди внедорожников, опередив Хавьера Понса (Ford) и Нани Рому (Toyota).

Бразилец Марсело Медейрос (Yamaha) был лучшим в зачете квадроциклов, а у голландца Тима Коронела — первенство среди мотовездеходов.

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ВИДЕО: Стартовал традиционный ралли-рейд "Дакар-2017" (1)

Pirmoji Dakaro diena
В парагвайской столице Асунсьон стартовал 39-й по счету ралли-рейд "Дакар-2017". За две недели участники преодолеют маршрут длиной 9000 км по дорогам Парагвая, Боливии и Аргентины. Финиш намечен 14 января в Буэнос-Айресе.

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