ВИДЕО: Смотрите, как Латвия обыграла Великобританию, а Россия — Бельгию

Третий тур чемпионата Европы по баскетболу завершился шестью матчами в понедельник. Сборная Латвии победила Великобританию — 97:92, а Россия выиграла у Бельгии — 76:67. Смотрите лучшие моменты этих и других встреч.
Eurobasket: Latvija - Didžioji Britanija
© FIBA

Группа С:
Венгрия — Чехия — 85:73 (23:16, 21:17, 22:25, 19:15)

Черногория — Хорватия — 72:76 (17:25, 14:18, 21:19, 20:14)

Испания — Румыния — 91:50 (21:19, 20:8, 29:8, 21:15)

Группа D:
Латвия — Великобритания — 97:92 (25:20, 25:20, 34:18, 13:34)

Бельгия — Россия — 67:76 (18:19, 15:16, 14:18, 20:23)

Сербия — Турция — 80:74 (21:13, 15:18, 17:14, 27:29)

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