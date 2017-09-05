ВИДЕО: Смотрите, как Латвия обыграла Великобританию, а Россия — Бельгию

Третий тур чемпионата Европы по баскетболу завершился шестью матчами в понедельник. Сборная Латвии победила Великобританию — 97:92, а Россия выиграла у Бельгии — 76:67. Смотрите лучшие моменты этих и других встреч.