ВИДЕО: Смотрите, как Латвия обыграла Великобританию, а Россия — Бельгию

Группа С:
Венгрия — Чехия — 85:73 (23:16, 21:17, 22:25, 19:15)
Черногория — Хорватия — 72:76 (17:25, 14:18, 21:19, 20:14)
Испания — Румыния — 91:50 (21:19, 20:8, 29:8, 21:15)
Группа D:
Латвия — Великобритания — 97:92 (25:20, 25:20, 34:18, 13:34)
Бельгия — Россия — 67:76 (18:19, 15:16, 14:18, 20:23)
Сербия — Турция — 80:74 (21:13, 15:18, 17:14, 27:29)
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