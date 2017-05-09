ВИДЕО: Шарапова упустила шанс сыграть с Кербер, впервые уступив Буша

Шарапова получила от организаторов мадридского турнира wild card, одержала вчера в первом круге волевую победу над хорваткой Мирьяной Лучич-Барони (4:6, 6:4, 6:0), однако в понедельник уступила канадке Эжени Бушар — 5:7, 6:2, 4:6.

Теннисистки провели на корте почти три часа (2 часа 51 минуту). Шарапова реализовала 5 из 15 брейк-пойнтов и допустила целых 9 двойных ошибок. У Бушар — 3 эйса, 4 двойных и 5 реализованных брейк-пойнтов из 21.

К слову, Шарапова впервые проиграла личную встречу Бушар, а до четырежды побеждала канадку. Заодно россиянка упустила шанс проверить свои силы в матче против второй на сегодня ракетки мира немки Ангелик Кербер.