ВИДЕО: Шарапова упустила шанс сыграть с Кербер, впервые уступив Буша

rus.DELFI.lv
вторник, 9 мая 2017 г. 07:42
Вернувшаяся на корт после дисквалификации россиянка Мария Шарапова приняла участие уже во втором турнире, но уступила в матче второго круга соревнований серии WTA Premier в Мадриде.
Marija Šarapova
© AFP / Scanpix

Шарапова получила от организаторов мадридского турнира wild card, одержала вчера в первом круге волевую победу над хорваткой Мирьяной Лучич-Барони (4:6, 6:4, 6:0), однако в понедельник уступила канадке Эжени Бушар — 5:7, 6:2, 4:6.

Теннисистки провели на корте почти три часа (2 часа 51 минуту). Шарапова реализовала 5 из 15 брейк-пойнтов и допустила целых 9 двойных ошибок. У Бушар — 3 эйса, 4 двойных и 5 реализованных брейк-пойнтов из 21.

К слову, Шарапова впервые проиграла личную встречу Бушар, а до четырежды побеждала канадку. Заодно россиянка упустила шанс проверить свои силы в матче против второй на сегодня ракетки мира немки Ангелик Кербер.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Спорт в мире

ВИДЕО: Шарапова упустила шанс сыграть с Кербер, впервые уступив Буша

Marija Šarapova
Вернувшаяся на корт после дисквалификации россиянка Мария Шарапова приняла участие уже во втором турнире, но уступила в матче второго круга соревнований серии WTA Premier в Мадриде.

"Спартак" - чемпион России, впервые за 16 лет

Maskvos Spartak fanai
Футбольный клуб "Спартак" досрочно стал чемпионом России по футболу, после того как питерский "Зенит" потерпел поражение в матче с грозненским "Тереком" со счетом 0:1.

Волевая победа "Нэшвилла" и "блюзмен" Тарасенко свободен

Волевая победа Нэшвилла и блюзмен Тарасенко свободен
Шести матчей хватило "хищникам" из Нэшвилла чтобы разобраться с "Сент-Луис Блюз" в четвертьфинальной серии Кубка Стэнли-2017.

Разгневанный тренер порвал рубашку и показал татуировки

Nelsonas Vivas
Главный тренер аргентинского "Эстудиантеса" Нельсон Вивас своим поступком напомнил героя Евгения Леонова в фильме "Джентльмены удачи", разорвав на себе рубашку во время матча и обнажив свои наколки.

ВИДЕО: "Арсенал" прервал суперсерию "МЮ", Венгер впервые обыграл Моуринью

Premier lyga, Arsenal - Manchester United
В 36-м туре английской футбольной премьер-лиги лондонский "Арсенал" на стадионе "Эмирейтс" выиграл у "Манчестер Юнайтед" (2:0). По голу в течение трех минут забили Джака и Уэлбек. У "МЮ" прервалась 25-матчевая беспроигрышная серия в АПЛ: команда не проигрывала с октября 2016-го, когда уступили "Челси" (0:4).
Facebook друзья
Rambler's Top100