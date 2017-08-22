ВИДЕО: Руни вторым в истории премьер-лиги забил 200 голов

Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни забил 200-й гол в английской футбольной премьер-лиге. Это произошло в матче второго тура, в котором клуб из Ливерпуля сыграл в гостях вничью с "Манчестер Сити" (1:1).

Руни стал вторым игроком в истории АПЛ, забившим 200 мячей в турнире (183 гола — за "Манчестер Юнайтед" с 2004 по 2017 годы и 17 за "Эвертон" в 2002-2004 и 2017 гг).

Первым был другой футболист сборной Англии Алан Ширер, выступавший за "Саутгемптон" (1988-1992 годы), "Блэкберн" (1992-1996) и "Ньюкасл" (1996-2006). На его счету 260 голов.

"Манчестер Сити" — "Эвертон" 1:1 (0:1)

Голы: Стерлинг 82 — Руни 35.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Компани, Стоунз (Данило, 65), Отаменди, Фернандиньо, Уокер, Сане (Бернарду Силва, 69), Сильва, де Брюйне, Агуэро, Габриэл Жезус (Стерлинг, 46).

"Эвертон": Пикфорд, Кин, Уильямс (Классен, 61), Джагелка, Холгейт, Дэвис (Сигурдссон, 61), Гуйе, Шнайдерлин, Бейнс, Кэлверт-Льюин, Руни (Бешич, 90).

Удаления: Уокер (44), Шнайдерлин (88).