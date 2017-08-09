ВИДЕО: Российская теннисистка выиграла очко ударом между ног

Российская теннисистка Дарья Касаткина в матче первого круга на турнире в Торонто удачно выполнила твинер - удар между ног.

Эффектный и технически сложный прием удался Касаткиной в игре против итальянки Роберты Винчи. Россиянка победила на двух тай-брейках — 7:6 (7:3), 7:6 (7:1). Правда, уже в следующем круге она в двух сетах проиграла украинке Элине Свитолиной — 6:7 (4:7), 4:6.

Касаткина — четвертая ракетка России на сегодняшний день. На этой неделе 20-летняя спортсменка занимает 38-е место в рейтинге WTA.