ВИДЕО: Роналду решил исход матча с Россией на Кубке конфедераций

В рамках второго тура группового этапа Кубка конфедераций по футболу сборная России встречалась в Москве с действующими чемпионами Европы Португалией.

Футболисты Португалии очень быстро открыли счет: на восьмой минуте Рафаэль Геррейро слева сделал нацеленную подачу на дальнюю штангу, где Федор Кудряшов упустил Криштиану Роналду, а тот ударом головой перекинул мяч в ворота через вышедшего немного вперед Игоря Акинфеева. Останься он на месте, такой мяч можно было спокойно взять. К слову, 31-летний вратарь россиян проводил сегодня сотый матч за национальную команду.

Хозяева турнира попытались что-то соорудить у ворот соперника, но до серьезных угроз владениям Руй Патрисиу дело не дошло. А вот Роналду мог на 32-й минуте удвоить перевес, но тут уже Акинфеев был на чеку.

После перерыва на исходе часа игры лидер сборной Португалии снова оказался на острие атаки, опять бил головой, однако срезал мяч мимо створа ворот. Ближе к середине тайма россияне стали наседать основательнее, а единственный удар в створ ворот у команды Станислава Черчесова вышел только в добавленное арбитром время. Жирков делал навес, мяч срезался и полетел в дальний верхний угол, Патрисиу с трудом перевел на угловой. А подача корнера завершился опасным ударом Джикия чуть выше перекладины.

На этом матч и закончился. Португальцы одержали первую победу на турнире, набрали 4 очка и вышли в лидеры группы А. 24 июня им играть с Новой Зеландией, а сборной России предстоит матч c командой Мексики.

Кубок конфедераций-2017 (2-й тур). Группа А

Россия — Португалия 0:1 (0:1)

Гол: Роналду (8)

Россия: Акинфеев, Шишкин (Ерохин, 46), Джикия, Васин, Комбаров (Полоз, 68), Глушаков, Самедов, Головин, Жирков, Кудряшов (Бухаров, 83), Смолов.

Португалия: Руй Патрисиу, Пепе, Геррейру (Элизеу, 66), Соареш, Алвеш, Бернарду Силва, Вильям Карвалью, Адриен Силва (Данилу Перейра, 82), Андре Гомеш, Роналду, Андре Силва (Желсон Мартинш, 78).

Предупреждения: Глушаков (26), Пепе (57), Бернарду Силва (71), Джикия (72), Самедов (76).

21 июня. Москва. "Открытие Арена". 42 759 зрителей.