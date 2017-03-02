ВИДЕО: "Реал" теряет очки, Бэйла и первое место

"Барселона" на "Камп Ноу" не оставила камня на камне от хихонского "Спортинга" (6:1) и впервые за долгое время стала лидером чемпионата, поскольку главный конкурент "Реал" неожиданно потерял дома очки с одним из открытий нынешнего сезона "Лас-Пальмасом" (3:3). Мало того, подопечные Зинедина Зидана, вообще, могли проиграть: к 86-й минуте они уступали 1:3, да еще играли почти весь второй тайм вдесятером после глупого удаления Бэйла.

Спас "Реал" Криштану Роналду, сперва заработавший пенальти и сам же его реализовавший, а на 89-й минуте португалец кивком головы после розыгрыша стандарта сравнял счет — 3:3.

Мадридский "Атлетико" и "Севилья", пытающиеся составить грандам конкуренцию, проведут свои матчи сегодня с "Депортиво" и "Атлетиком" соответственно.

Чемпионат Испании (25-й тур):

Барселона — Спортинг Хихон 6:1 (3:1)

Голы: Месси (9), Хуан Родригес (11-авт.), Суарес (27), Пако Алькасер (49), Неймар (65), Ракитич (87) — Кастро (21)

Барселона: тер Стеген, Маскерано, Умтити, Альба, Рафинья (Серджи Роберто, 74), Ракитич, Бускетс, Денис Суарес, Месси (Андре Гомеш, 61), Суарес (Пако Алькасер, 46), Неймар.

Осасуна — Вильярреал 1:4 (0:2)

Голы: Р.Торрес (64-пен.) — Сориано (2), Сольдадо (27-пен.), Борре (74, 78)

Вильярреал: Фернандес, Рукавина, Мусаккьо, Альваро Гонсалес, Коста (Руис, 66), Дос Сантос, Тригерос, Родри Эрнандес, Сориано, Бакамбу (Кастильехо, 84), Сольдадо (Борре, 68).

Реал Мадрид — Лас-Пальмас 3:3 (1:1)

Голы: Иско (8), Роналду (86-пен., 89) — Домингес (10), Виера (56-пен.), Боатенг (59)

Реал М: Навас, Карвахаль, Начо, Рамос, Марсело, Иско (Васкес, 65), Кроос, Ковачич (Бензема, 71), Бэйл, Мората (Хамес, 71), Роналду.

Лас-Пальмас: Варас, Симон, Лемос, Бигас (Артилес, 27), Кастельяно, Меса, Домингес, Гомес, Виера (Халилович, 75), Хесе, Боатенг (Гарсия, 69).

Предупреждения: Симон (44), Бэйл (47), Боатенг (53), Рамос (55), Мората (70), Роналду (81), Халилович (90+3).

Удаление: Бэйл (47).

Сельта — Эспаньол 2:2 (2:2)

Голы: Аспас (21), Васс (30) — Морено (28), Пьятти (32)

Удаление: Фонтас (С, 43).

Гранада — Алавес 2:1 (1:0)

Голы: Мубарак (38), Куэнка (53) — Камараса (57)

Удаления: Катаи (А, 90+3), Руано (А, 90+4).

Реал Сосьедад — Эйбар 2:2 (1:1)

Голы: Хуанми (14), Вела (67-пен.) — Эскаланте (26), Леон (90+3)

Реал С: Рульи, Одриосола, Навас, Мартинес, Берчиче, Прието, Ильярраменди, Сурутуса (Гранеро, 60), Вела (Каналес, 87), Хуанми, Ойарсабаль.

Эйбар: Йоэль, Арбилья, Рамис, Лежен, Луна, Дани Гарсия, Леон, Эскаланте (Энрик, 73), Ривера, Инуи (дос Сантос, 55), Пенья (Бебе, 84).

Предупреждения: Леон (4), Сурутуса (9), Лежен (13), Хуанми (15), Эскаланте (65), Йоэль (66), Ривера (70), Ильярраменди (78), Гранеро (90).

Удаления: Лежен (46), Хуанми (59).

Валенсия — Леганес 1:0 (1:0)

Гол: Мангаля (29)

Удаление: Адамес (Л, 80).

Малага — Бетис 1:2 (1:0)

Голы: Форнальс (39) — Мартен (48), Санабрия (74)

1 Барселона 25 57

2 Реал М 24 56

3 Севилья 24 52

4 Атлетико М 24 45

5 Реал Сосьедад 25 45

6 Вильярреал 25 42

7 Эйбар 25 39

8 Атлетик Б 24 38

9 Эспаньол 25 36

10 Сельта 24 35

11 Алавес 25 33

12 Лас-Пальмас 25 29

13 Валенсия 25 29

14 Бетис 24 27

15 Малага 25 26

16 Леганес 25 21

17 Депортиво 23 19

18 Гранада 25 19

19 Спортинг Х 25 17

20 Осасуна 25 10

Бомбардиры: Месси — 21, Суарес (оба — Барселона) — 19, Роналду (Реал М) — 18…