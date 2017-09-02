ВИДЕО: Победа России над Турцией и лучшие моменты других матчей пятницы

Первый тур чемпионата Европы по баскетболу завершился шестью матчами в пятницу. В Стамбуле сборная Латвии лишь в заключительной четверти уступила сербам — 82:92, а Россия в упорной борьбе победила хозяев паркета турок — 76:73. Смотрите лучшие моменты этих и других матчей второго игрового дня.