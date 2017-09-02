ВИДЕО: Победа России над Турцией и лучшие моменты других матчей пятницы

Первый тур чемпионата Европы по баскетболу завершился шестью матчами в пятницу. В Стамбуле сборная Латвии лишь в заключительной четверти уступила сербам — 82:92, а Россия в упорной борьбе победила хозяев паркета турок — 76:73. Смотрите лучшие моменты этих и других матчей второго игрового дня.

Группа С:
Венгрия — Хорватия — 58:67 (20:20, 16:19, 17:13, 5:15)

Испания — Черногория — 99:60 (26:14, 25:15, 19:15, 29:16)

Румыния — Чехия — 68:83 (22:21, 16:19, 9:22, 21:21)

Группа D:
Бельгия — Великобритания — 103:90 (24:26, 30:27, 19:14, 30:23)

Сербия — Латвия — 92:82 (21:24, 24:23, 20:13, 27:22)

Турция — Россия — 73:76 (15:20, 18:16, 18:19, 22:21)

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