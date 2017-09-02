Группа С:
Венгрия — Хорватия — 58:67 (20:20, 16:19, 17:13, 5:15)
Испания — Черногория — 99:60 (26:14, 25:15, 19:15, 29:16)
Румыния — Чехия — 68:83 (22:21, 16:19, 9:22, 21:21)
Группа D:
Бельгия — Великобритания — 103:90 (24:26, 30:27, 19:14, 30:23)
Сербия — Латвия — 92:82 (21:24, 24:23, 20:13, 27:22)
Турция — Россия — 73:76 (15:20, 18:16, 18:19, 22:21)
ВИДЕО: Победа России над Турцией и лучшие моменты других матчей пятницы
Первый тур чемпионата Европы по баскетболу завершился...
US Open: Севастова вышла в 1/8 финала. Дальше — Шарапова
Вторая ракетка Латвии Анастасия Севастова (17-й номер...
Евробаскет-2017: Россия начала с победы над Турцией
На чемпионате Европы по баскетболу сыграны все матчи...
Серена Уильямс впервые стала мамой: родилась девочка
Американская теннисистка Серена Уильямс впервые...
TOP новостей
Малоимущим семьям – финансовая помощь на приобретение школьных товаров (19)
Вильнюсское городское самоуправление напоминает, что...
Банки: время для паники еще не пришло (43)
Хотя в балтийских СМИ все чаще появляются публикации об...
"Пигмалион" в Русском театре: премьера в грузинском стиле интервью с режиссером (21)
Русский драматический театр Литвы свой 71-й сезон...
Бурная ночь: первокурсники начало учебного года отметили с размахом (7)
Первый осенний уик-энд в столице начался с бурного...