ВИДЕО: Овечкин набрал 999 очков за карьеру и сравнялся по голам с легендарным Ришаром

В чемпионате НХЛ отличный матч удался "Вашингтону Кэпиталз" и капитану команды Александру Овечкину, который оформил 3 (1+2) очка в выездной игре с "Монреаль Канадиенс" (4:1).

Забитый гол и две результативные передачи позволили Овечкину набрать 999 результативных баллов за карьеру. Вот так Ови поставил точку в матче, забросив 19-ю шайбу в сезоне и 544-ю в чемпионатах НХЛ. По последнему показателю россиянин сравнялся с легендарным канадским нападающим "Монреаль канадиенс" Морисом Ришаром, отыгравшим в НХЛ 18 сезонов (1942-1960).

Уже в четверг в домашней игре с "Питтсбург Пингвинз" Овечкин может стать 84-м хоккеистом в истории лиги, который сумел добраться до отметки "1000 очков" за карьеру. Из российских игроков этот барьер за океаном сумели преодолеть только трое — Алексей Ковалев (1029), Александр Могильный (1032) и Сергей Федоров (1179).

Добавим, что победную шайбу в Монреале забросил другой российский форвард "столичных" Евгений Кузнецов и сделал это очень красиво.