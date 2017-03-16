ВИДЕО: Определился первый полуфиналист Кубка Гагарина

Cтал известен первый участник полуфинала Кубка Гагарина. Им стал магнитогорский "Металлург". Действующий чемпион разобрался с астанинским "Барысом" в четырех матчах.

Последний матч серии между этими командами оказался самым упорным. Дело дошло до овертайма, который затянулся почти на полновесный период, пока Ян Коварж не принес "Магнитке" победу — 3:2. Чешский форвард оформил в этом матче дубль и догнал по очкам (17) в списке самых результативных игроков плей-офф партнера по команде Даниса Зарипова.

Таким образом, команда Ильи Воробьева выиграла серию с общим счетом 4-0 и первой пробилась в полуфинал Кубка Гагарина. А казанскому "Ак Барсу" до этой отметки остался всего один шаг. Сегодня подопечные Зинэтулы Билялетдинова дома одержали третью победу в серии с омским "Авангардом" — 2:1. Голами у "барсов" отметились Александр Свитов и Андрей Попов.

Кубок Гагарина-2017. 1/4 финала (четвертые матчи):

Барыс (Астана) — Металлург (Магнитогорск) 2:3 ОТ (1:0, 0:0, 1:2, 0:1)

1:0 — Доус (Боченски) — 10:50 (5x5)

1:1 — Коварж (Мозякин, Ли) — 46:00 (5x4)

1:2 — Ли — 48:17 (5x4)

2:2 — Михайлис (Худяков, Тривино) — 51:56 (5x5)

2:3 — Коварж (Мозякин, Ли) — 78:09 (5x4)

Счет в серии: 0 — 4.

Ак Барс (Казань) — Авангард (Омск) 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)

1:0 — Свитов (Токранов) — 09:37 (5x5)

2:0 — Попов (Захарчук, Мусин) — 17:36 (5x5)

2:1 — Лемтюгов (Соботка) — 41:25 (5x5)

Счет в серии: 3 — 1.