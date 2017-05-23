ВИДЕО: Определился первый финалист Кубка Стэнли-2017

На серию с "Анахайм Дакс" "хищникам" потребовалось шесть матчей. Прошедшей ночью была поставлена точка, когда "Нэшвилл" выиграл на своем льду со счетом 6:3 и впервые вышел в финал Кубка Стэнли. В этом матче хет-трик у победителей оформил Колтон Сиссонс.

В решающей серии за титул чемпиона НХЛ "Предаторс" сыграют с победителем пары "Оттава Сенаторс" — "Питтсбург Пингвинс". На данный момент "Пингвинс" находятся в шаге от победы (ведут 3-2).

Кубок Стэнли-2017. Полуфинал (6-й матч)

Нэшвилл Предаторз — Анахайм Дакс 6:3 (2:0, 0:1, 4:2)

1:0 — Уотсон (Вебер, Ирвин) — 01:21 (5x5)

2:0 — Сиссонс (Оберг) — 08:47 (5x5)

2:1 — Каше (Гецлаф, Ватанен) — 24:45 (5x5)

3:1 — Сиссонс (Оберг, Форсберг) — 43:00 (5x5)

3:2 — Вагнер (Кердайлс, Верметт) — 45:00 (5x5)

3:3 — Фаулер (Ватанен) — 48:52 (5x5)

4:3 — Сиссонс (Ернкрок) — 54:00 (5x5)

5:3 — Форсберг (Фиддлер) — 57:38 (en)

6:3 — Уотсон (Эллис) — 58:26 (en).

Счет в серии: 4-2.