ВИДЕО: Определились последние четвертьфиналисты Кубка Стэнли

Прошедшей ночью за океаном определились все пары второго раунда Кубка Стэнли-2017. Последними участниками 1/4 финала стали "Вашингтон Кэпиталз" и "Оттава Сенаторз".

"Вашингтон Кэпиталз" одержал волевую победу в шестом матче серии, обыграв на выезде "Торонто Мэйпл Лифс" — 2:1. До 48-й минуты команды не могли открыть счет пока это не сделал Остон Мэттьюс, "Торонто" вышел вперед. У "Вашингтона" нашелся свой герой и был это вовсе не Александр Овечкин, а им стал Маркус Юханссон. Через пять минут именно ему удалось восстановить равновесие, а на 7-й минуте овертайма шведский форвард оформил дубль и принес "Кэпиталз" победу не только в матче, но и во всей серии (4-2).

A crazy night comes to a crazy OT finish. The @Capitals are moving on. #StanleyCup pic.twitter.com/UFk8ixZUqI— NHL (@NHL) April 24, 2017

Все завершилось овертаймом и в шестом матче серии между "Оттавой Сенаторз" и "Бостон Брюинз". Команды поочередно выходили вперед в основное время игры (2:2), а дополнительный период продлился 6,5 минут, пока Кларк Макартур не принес "сенаторам" победу — 3:2.

"Вашингтон Кэпиталз" дальше сразится с "Питтсбург Пингвинз", а "Оттава Сенаторз" вышла на "Нью-Йорк Рейнджерс". Матчи второго раунда Кубка Стэнли начнутся 26 апреля.

Кубок Стэнли-2017. Второй раунд

Восточная конференция

"Вашингтон Кэпиталз" — "Питтсбург Пингвинз"

"Оттава Сенаторз" — "Нью-Йорк Рейнджерс".

Западная конференция

"Анахайм Дакс" — "Эдмонтон Ойлерз"

"Сент-Луис Блюз" — "Нэшвилл Предаторз".

Кубок Стэнли-2017. 1/8 финала:

Торонто Мэйпл Лифс — Вашингтон Кэпиталз 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

1:0 — Мэттьюс (Райлли, Хайман) — 47:45 (5x5)

1:1 — Юханссон (Эллер, Орпик) — 52:51 (5x5)

1:2 — Юханссон (Уильямс, Карлсон) — 66:31 (5x5)

Счет в серии: 2-4.



Бостон Брюинз — Оттава Сенаторз 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)

1:0 — Стэффорд (Маршан, Макэвой) — 18:13 (5x4)

1:1 — Райан (Брассар, Карлссон) — 23:26 (5x4)

1:2 — Туррис (Дзингел) — 28:32 (5x5)

2:2 — Бержерон (Маршан, Миллер) — 41:57 (5x5)

2:3 — Макартур (Райан, Брассар) — 66:30 (5x4).

Счет в серии: 2-4.

