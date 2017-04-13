ВИДЕО: Определен лучший гол регулярного чемпионата НХЛ

Национальная хоккейная лига опубликовала видео с 10 лучшими голами завершившегося регулярного чемпионата-2016/17. Первое место заняла шайба, заброшенная канадским форвардом "Питтсбург Пингвинс"Сидни Кросби во встрече с "Баффало Сейбрс" (3:1).

Эта игра состоялась под занавес чемпионата и в ней Кросби отметился не только шикарным голом с неудобной руки, но и оставшимся незамеченным судьями фолом на Райане О’Райлли, которому капитан "Пингвинз" заехал клюшкой между ног, а под конец игры Сидни лишился

двух зубов.

Единственным россиянином, оказавшимся в десятке лучших, стал Александр Радулов из "Монреаль Канадиенс". Он открывает топ голом, который забил в матче против "Оттавы Сенаторс" (3:4).