ВИДЕО: Определен лучший гол регулярного чемпионата НХЛ

rus.DELFI.lv
четверг, 13 апреля 2017 г. 08:20
Национальная хоккейная лига опубликовала видео с 10 лучшими голами завершившегося регулярного чемпионата-2016/17. Первое место заняла шайба, заброшенная канадским форвардом "Питтсбург Пингвинс"Сидни Кросби во встрече с "Баффало Сейбрс" (3:1).
© AFP / Scanpix

Эта игра состоялась под занавес чемпионата и в ней Кросби отметился не только шикарным голом с неудобной руки, но и оставшимся незамеченным судьями фолом на Райане О’Райлли, которому капитан "Пингвинз" заехал клюшкой между ног, а под конец игры Сидни лишился
двух зубов.

Единственным россиянином, оказавшимся в десятке лучших, стал Александр Радулов из "Монреаль Канадиенс". Он открывает топ голом, который забил в матче против "Оттавы Сенаторс" (3:4).

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ВИДЕО: Определен лучший гол регулярного чемпионата НХЛ

ВИДЕО: Определен лучший гол регулярного чемпионата НХЛ
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