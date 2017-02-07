ВИДЕО: Обман зрения: а зрители подумали, что мяч в корзине

Любопытный эпизод случился в концовке матча чемпионата НБА между командами "Хьюстон Рокетс" и "Атланта Хоукс".

За 12 секунд до финальной сирены при счете 108:111 в пользу "Атланты" форвард "ракет" Тревор Ариз мог стать героем встречи, если бы попал из-за дуги. И поначалу многие зрители на трибунах "Тойота-центра" были уверены, что именно так и было. Однако игра продолжилась как ни в чем не бывало, а гости в последней атаке поставили точку и одержали победу — 108:113.

На замедленном повторе можно разглядеть, что мяч после броска Ариза попадает в щит, задевает сетку и опускается вниз. А без этого, ну полная иллюзия, что мяч побывал в кольце.

Rockets fans really thought that went in 🤣 A video posted by Bleacher Report (@bleacherreport) on Feb 2, 2017 at 7:43pm PST

Впрочем, бросок Ариза заранее был обречен. Ведь в этом поединке это была уже 10-я попытка Тревора поразить кольцо броском из-за шестиметровой линии и только один раз за весь матч ему это удалось. К несчастью для команды, успешный бросок случился намного раньше, так и оставшись единственным попаданием баскетболиста в матче.