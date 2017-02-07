ВИДЕО: Обман зрения: а зрители подумали, что мяч в корзине

rus.DELFI.lv
вторник, 7 февраля 2017 г. 14:15
Любопытный эпизод случился в концовке матча чемпионата НБА между командами "Хьюстон Рокетс" и "Атланта Хоукс".
© AP / Scanpix

За 12 секунд до финальной сирены при счете 108:111 в пользу "Атланты" форвард "ракет" Тревор Ариз мог стать героем встречи, если бы попал из-за дуги. И поначалу многие зрители на трибунах "Тойота-центра" были уверены, что именно так и было. Однако игра продолжилась как ни в чем не бывало, а гости в последней атаке поставили точку и одержали победу — 108:113.

На замедленном повторе можно разглядеть, что мяч после броска Ариза попадает в щит, задевает сетку и опускается вниз. А без этого, ну полная иллюзия, что мяч побывал в кольце.

Rockets fans really thought that went in 🤣

A video posted by Bleacher Report (@bleacherreport) on Feb 2, 2017 at 7:43pm PST

Впрочем, бросок Ариза заранее был обречен. Ведь в этом поединке это была уже 10-я попытка Тревора поразить кольцо броском из-за шестиметровой линии и только один раз за весь матч ему это удалось. К несчастью для команды, успешный бросок случился намного раньше, так и оставшись единственным попаданием баскетболиста в матче.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Спорт в мире

IAAF не пустит российских легкоатлетов и на ЧМ-2017 в Лондоне (3)

IAAF не пустит российских легкоатлетов и на ЧМ-2017 в Лондоне
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAA) не собирается восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) до тех пор, пока это не сделает Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

ВИДЕО: Обман зрения: а зрители подумали, что мяч в корзине

ВИДЕО: Обман зрения: а зрители подумали, что мяч в корзине
Любопытный эпизод случился в концовке матча чемпионата НБА между командами "Хьюстон Рокетс" и "Атланта Хоукс".

Российский боксер Поветкин исключен из рейтингов WBC (1)

Aleksandras Povetkinas
Об исключении Александра Поветкина из рейтингов сообщил президент WBC. Решение по делу российского боксера, уличенного в использовании запрещенного вещества остарин, пока не вынесено.

"Барселона" отстает от "Реала" на очко, Месси — рекордсмен по голам со штрафных

„Barcelona“ žvaigždė Lionelis Messi
В 21-м туре чемпионата Испании "Барселона" разгромила на "Камп Ноу" "Атлетик" (3:0), а Лионель Месси стал рекордсменом клуба по голам со штрафных.

Легенда "Челси" Фрэнк Лэмпард завершил карьеру

Frankas Lampardas
Бывший полузащитник "Челси" и сборной Англии Фрэнк Лэмпард объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом футболист сообщил в Instagram.
Facebook друзья
Rambler's Top100