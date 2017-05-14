ВИДЕО: Ну очень красивый автогол швейцарского футболиста

rus.DELFI.lv
воскресенье, 14 мая 2017 г. 17:43
Швейцарский защитник клуба "Пулли" Адриен Гульфо забил один из красивейших за последнее время автоголов, отправив мяч в собственные ворота ударом через себя.
Įvartis
© AFP/Scanpix

Произошло это в полуфинале Кубка швейцарского кантона Ву против клуба "Ренен". Гульфо пытался выбить мяч из собственной штрафной ударом "ножницами", а в итоге отправил его в свои ворота.

Игрок "отличился" при счете 2:1 в пользу "Ренена" и увеличил преимущество соперника, однако его команда сумела в итоге отыграться (3:3), а в серии пенальти "Пулли" оказался сильнее (4-3).

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ВИДЕО: Ну очень красивый автогол швейцарского футболиста

Įvartis
Швейцарский защитник клуба "Пулли" Адриен Гульфо забил один из красивейших за последнее время автоголов, отправив мяч в собственные ворота ударом через себя.

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