ВИДЕО: Невероятное спасение французского теннисиста на трибунах

Во время матча Кубка между сборными Франции и Великобритании француз Николя Маю удивил всех, исполнив удар, находясь уже на трибунах.

Дело было в начале десятого гейма четвертого сета. Французы вели 5:4, британец Кайл Эдмунд подавал, а Николя Маю сумел вернуть мяч.

Тут же последовала следующая атака в исполнении уже первой ракетки мира Энди Маррея и снова Ману вытащил, Маррей исполнил еще один сильнейший смэш, однако и здесь французскому теннисисту удалось вытащить его, находясь уже на трибуне.

Несмотря на такие героические спасения, следующим ударом Эдмунд поставил точку в этом розыгрыше.

Тем не менее французы сумели выиграть в конце концов этот сет — 7:6, 5:7, 7:5, 7:5, а затем и поставили победную точку в матче (4-1).