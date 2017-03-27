ВИДЕО: Немцы без потерь, Англия не позволила Литве распечатать свои ворота в отборе ЧМ-2018

В воскресенье, 26 марта, состоялись последние матчи пятого тура в трех европейских отборочных группах чемпионата мира-2018 по футболу.

Сборная Германии продолжает крушить своих оппонентов в квалификации. Вчера команда Йоахима Лева уверенно переиграла в Баку команду Азербайджана — 4:1 и набрала после пяти матчей 15 очков, а еще забила 20 мячей, но пропустила первый в этой квалификации.

ЧМ-2018. Квалификация. Европа (5-й тур):

Группа С

Азербайджан — Германия 1:4 (1:3)

Голы: Назаров (31) — Шюррле (19, 84), Мюллер (36), Гомез (45)

Германия: Лено, Хектор, Ховедес, Киммих, Хуммельс, Дракслер (Сане, 84), Хедира, Кроос (Руды, 89), Шюррле, Гомес (Озил, 61), Мюллер

Сан-Марино — Чехия 0:6 (0:5)

Голы: Барак (17, 24), Дарида (19, 77-пен.), Гебре Селассие (26), Крменчик (43)

Северная Ирландия — Норвегия 2:0 (2:0)

Голы: Уорд, (2), Уошингтон (33)

1. Германия 5 5 0 0 20:1 15

2. Сев.Ирландия 5 3 1 1 10:2 10

3. Чехия 5 2 2 1 8:4 8

4. Азербайджан 5 2 1 2 3:8 7

5. Норвегия 5 1 0 4 5:9 3

6. Сан-Марино 5 0 0 5 1:23 0

Группа F

А вот английская сборная сумела уберечь на "Уэмбли" свои ворота от литовцев (2:0) и остается теперь единственной командой в европейском отборе ЧМ-2018, кому удалось не пропустить в пяти турах ни одного мяча.

На второе место в группе F вышли словаки после победы над Мальтой (3:1) и поражение словенцев в гостях от Шотландии (0:1). Причем этим успехом, добытым лишь за пару минут до окончания основного времени матча, шотландцы вернули себе шансы в борьбе за вторую путевку.

Мальта — Словакия 1:3 (1:2)

Голы: Фарруджия (14) — Вайсс (2), Грегуш (41), Немец (84)

Словакия: Козачик, Шкртел, Губочан, Пекарик, Шкриньяр, Куцка (Дюриш, 74), Грошовски, Грегуш, Мак (Гамшик, 50), Вайсс (Руснак, 86), Немец.

Предупреждения: Шкртел (26), Немец (40), Фарруджия (47), Камиллери (56), Куцка (70).

Удаления: Фарруджия (М, 78), Немец (С, 90).

Шотландия — Словения 1:0 (0:0)

Гол: Мартин (88)

Шотландия: Гордон, Тирни, Малгрю, Робертсон, Мартин, Снодграсс (Анья, 75), Моррисон (Мартин, 82), Армстронг, Форрест, Браун, Гриффитс (Нейсмит, 50).

Словения: Облак, Самарджич, Йокич, Струна, Цесар, Крхин, Кампль (Омладич, 87), Бирса (Берич, 69), Куртич, Иличич, Безяк (Вербич, 58).

Предупреждения: Йокич (6), Цесар (23), Безяк (55), Бирса (62), Самарджич (90).

Англия — Литва 2:0 (1:0)

Голы: Дефо (21), Варди (66)

Англия: Харт, Уокер, Стоунз, Бертран, Кин, Алли, Дайер, Стерлинг (Рэшфорд, 60), Окслейд-Чемберлен, Лаллана, Дефо (Варди, 60).

Литва: Шеткус, Киянскас, Климавичюс, Вайткунас, Славицкас, Жулпа, Куклис, Черных, Сливка (Паулюс, 87), Вальскис (Матулявичюс, 73), Новиковас (Григаравичюс, 54).

Предупреждения: Вайткунас (46), Жулпа (59), Рэшфорд (73).

1. Англия 5 4 1 0 8-0 13

2. Словакия 5 3 0 2 10-3 9

3. Словения 5 2 2 1 4-3 8

4. Шотландия 5 2 1 2 7-8 7

5. Литва 5 1 2 2 5-9 5

6. Мальта 5 0 0 5 2-13 0

Группа Е

В группе Е также есть один явный лидер — Польша. Голы Левандовски и Пишчека в Подгорице позволили полякам обыграть ближайших преследователей черногорцев (2:1) и оторваться от них уже на шесть очков. Солидный отрыв для половины турнирной дистанции. На вторую путевку здесь претендуют сразу четыре команды, в том числе и Армении, взявшей три важных очка дома с Казахстаном (2:0).

Армения — Казахстан 2:0 (0:0)

Голы: Мхитарян (73), Озбилиз (75)

Армения: Бегларян, Андонян, Ароян, Айрапетян, Ованесян, Малакян, Восканян, Мхитарян, Казарян (Барсегян, 5), Саркисов (Озбилиз, 70), Пиццелли (Манучарян, 65).

Казахстан: Лория, Малый, Шомко, Суюмбаев, Бейсебеков, Нургалиев, Куат (Дмитренко, 82), Тагыберген, Исламхан (Байжанов, 87), Нусербаев, Тунгышбаев (Мужиков, 79).

Предупреждения: Бейсебеков (18), Малый (19), Саркисов (28), Ароян (48), Тагыберген (54), Озбилиз (77).

Удаление: Малый (64).

Румыния — Дания 0:0

Черногория — Польша 1:2 (0:1)

Голы: Мугоша (63) — Левандовски (40), Пишчек (82)

Черногория — Божович, Шофранац, Стойкович, Савич, Вешович, Шчекич (Джорджевич, 86), Вукчевич, Кояшевич (Иванич, 81), Бечирай, Мугоша, Марушич (Вучинич, 90).

Польша: Фабианьски, Пишчек, Глик, Енджейчик, Паздан, Зелиньски, Мончиньски (Чонек, 90), Блашчиковски, Линетти (Теодорчик, 78), Гросицки (Пешко, 90), Левандовски.

Предупреждения:

Савич (38), Мугоша (40), Вешович (41), Шофранац (48), Глик (69).

1. Польша 5 4 1 0 12-6 13

2. Черногория 5 2 1 2 10-6 7

3. Дания 5 2 1 2 7-5 7

4. Румыния 5 1 3 1 6-4 6

5. Армения 5 2 0 3 6-10 6

6. Казахстан 5 0 2 3 3-13 2