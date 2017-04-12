ВИДЕО: Неймар пропустит дерби с "Реалом" из-за аплодисментов судье

rus.DELFI.lv
среда, 12 апреля 2017 г. 18:15
Бразильский форвард "Барселоны" Неймар дисквалифицирован на три матча и пропустит дерби с мадридским "Реалом", сообщает официальный сайт Королевской испанской футбольной федерации.
Neymaras
© Reuters / Scanpix

Один из ключевых игроков "сине-гранатовых" получил столь суровое наказание за неспортивное поведение во время матча 31-го тура испанской примеры против "Малаги". Этот поединок "Барселона" сенсационно проиграла (0:2), а Неймар был удален на 65-й минуте за вторую желтую карточку. Уходя с поля, бразилец поаплодировал арбитру Хесусу Хилю Мансано, о чем была внесена соответствующая запись в протокол игры.

В итоге Неймар теперь пропустит матчи с "Реалом Сосьедад" (15 апреля), мадридским "Реалом" (23 апреля) и "Осасуной" (26 апреля). Особенно болезненной для "Барсы" будет потеря бразильца во встрече с "Реалом", которому каталонский клуб уступает в национальном чемпионате три очка.

Неймар в этом сезоне провел 26 матчей в чемпионате Испании, забил 9 голов и сделал 14 голевых передач. В приведенной ниже видеоподборке с матча против "Малаги" можно порассуждать о том, насколько справедливо столь суровое наказание бразильца.

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