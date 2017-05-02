ВИДЕО: Надаль отметил победу на турнире в Барселоне прыжком в бассейн

rus.DELFI.lv
вторник, 2 мая 2017 г. 07:10
После годовой паузы Рафаэль Надаль выиграл второй подряд турнир. На сей раз испанский теннисист одержав победу в Барселоне и отметил ее прыжком в бассейн вместе с болбоями.
Rafaelis Nadalis
© Reuters / Scanpix

В финальном матче турнира в Каталонии Надаль обыграл австрийца Доминика Тима со счетом 6:4, 6:1. Победа в Барселоне стала для Рафы десятой в карьере, после чего Надаль прыгнул в бассейн с болбоями. Неделей ранее 30-летний испанский теннисист одержал 10-ю победу и на турнире в Монте-Карло.

Рафаэль Надаль в настоящий момент занимает пятую строчку в рейтинге АТР. Он обладатель 71 титула, 14 раз выигрывал турниры серии "Большого шлема", дважды становился олимпийским чемпионом (Пекин-2008 в одиночном разряде, Рио-де-Жанейро-2016 в паре с Марком Лопесом).

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ВИДЕО: Надаль отметил победу на турнире в Барселоне прыжком в бассейн

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