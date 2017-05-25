ВИДЕО: "МЮ" выиграл финал Лиги Европы и получил путевку в ЛЧ

В среду, 24 мая, в Стокгольме на стадионе "Френдс-Арена" прошел финальный матч сезона-2016/17 в Лиге Европы УЕФА. Трофей оспаривали голландский "Аякс" и английским "Манчестер Юнайтед".

Команда Жозе Моуринью показала в этом финале прагматичный и вместе с тем эффективный футбол. Всего 33% времени владения мячом, а в итоге два безответный гола в воротах соперника.

Первый был забит на 18-й минуте, когда манкунианцы накрыли на чужой половину поля недалеко от штрафной вброс аута соперником и в четыре передачи вывели на завершающий удар Поля Погба. Там, правда, не обошлось без рикошета от ноги Санчеса, но гол есть гол — 1:0.

Спустя полчаса в воротах "Аякса" побывал второй мяч. Произошло это после подачи углового, Смоллинг выиграл верховую борьбу, сбросил мяч Генриху Мхитараяну и армянский форвард из неудобной позиции сумел подправить мяч под перекладину — 2:0.

Создать что-то интересное у чужих ворот футболистам "Аякса", несмотря на ощутимый по времени контроль мяча, "Манчестер Юнайтед" так и не позволил. Таким образом, "МЮ" впервые в своей истории выиграл Лигу Европы и получил право в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов. Ну и это уже третий трофей "красных дьяволов" под руководством Жозе Моуринью.

Португальский специалист, к слову, стал третьим тренером в истории, который выигрывает еврокубки с тремя разными клубами (ранее это удавалось Рафаэлю Бенитусу и Удо Латтеку). До этого он побеждал с "Интером" и "Порту" в Лиге чемпионов. Ну и еще Моуринью стал первым специалистом, выигравшим и Лигу чемпионов (Кубок чемпионов), и Лигу Европы (Кубок УЕФА) более одного раза (Кубок УЕФА португалец брал в сезоне-2002/03 с "Порту").

Лига Европы-2016/17. Финал

Аякс Голландия — Манчестер Юнайтед Англия 0:2 (0:1, 0:1)

Голы: Погба (18), 48 Мхитарян (48)

Аякс: Онана, Велтман, Санчес, де Лигт, Ридевалд (де Йонг, 82), Классен, Шене (ван де Бек, 70), Зиеш, Траоре, Дольберг (Нерес, 62), Юнес.

МЮ: Ромеро, Валенсия, Смоллинг, Блинд, Дармиан, Эррера, Погба, Мата (Руни, 90), Феллайни, Мхитарян (Лингард, 74), Рэшфорд (Марсьяль, 84).

Предупреждения: Мхитарян (31), Феллайни (52), Велтман (58), Юнес (64), Мата (78), Ридевалд (78).

24 мая. Стокгольм. "Френдс Арена"