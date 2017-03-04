ВИДЕО: Малкин в 700-м матче стал первой звездой дня

rus.DELFI.lv
суббота, 4 марта 2017 г. 17:26
В прошедшем игровом дне за океаном сразу два хоккеиста — Евгений Малкин из "Питтсбург Пингвинс" и капитан "Чикаго Блэкхоукс" Джонатан Тэйвз — провели 700-е матчи в Национальной хоккейной лиге, а капитан "Вашингтон Кэпиталз" поработал разносчиком пицы.

"Питтсбург Пингвинз" обыграл на своем льду "Тампу-Бэй Лайтнинг" (5:2), а Евгений Малкин в своем 700-м юбилейном матче отметился голевым дублем и одной результативной передачей, когда забивался победный гол. В результате Малкин был признан первой звездой игрового дня.

700-й матч в НХЛ провел и капитан "Чикаго Блэкхоукс" Джонатан Тэйвз, а его команда отпраздновала победу в серии буллитов над "Нью-Йорк Айлендерс" (2:1 Б), причем победный буллит на счету как раз Тэйвза. 28-летний канадский хоккеист все игры провел в составе "Чикаго" и за это время набрал 610 (267+343) очков. Артемий Панарин забросил единственную шайбу "ястребов" в основное время игры, сумев за минуту с небольшим до его окончания перевести матч в овертайм.

Лидер чемпионата "Вашингтон Кэпиталз" в пятницу не играл и капитан "столичных" Александр Овечкин выступил в роли разносчика пиццы. Хоккеист устроил сюрприз для болельщика клуба (см.видео).

Pizza is here!!! driving around to customers )))) Order Ovi Wish and maybe i come to u!! @papajohns_dmv

A post shared by Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial) on Mar 3, 2017 at 2:37pm PST

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ВИДЕО: Малкин в 700-м матче стал первой звездой дня

ВИДЕО: Малкин в 700-м матче стал первой звездой дня
В прошедшем игровом дне за океаном сразу два хоккеиста — Евгений Малкин из "Питтсбург Пингвинс" и капитан "Чикаго Блэкхоукс" Джонатан Тэйвз — провели 700-е матчи в Национальной хоккейной лиге, а капитан "Вашингтон Кэпиталз" поработал разносчиком пицы.

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