ВИДЕО: Малкин в 700-м матче стал первой звездой дня

"Питтсбург Пингвинз" обыграл на своем льду "Тампу-Бэй Лайтнинг" (5:2), а Евгений Малкин в своем 700-м юбилейном матче отметился голевым дублем и одной результативной передачей, когда забивался победный гол. В результате Малкин был признан первой звездой игрового дня.

700-й матч в НХЛ провел и капитан "Чикаго Блэкхоукс" Джонатан Тэйвз, а его команда отпраздновала победу в серии буллитов над "Нью-Йорк Айлендерс" (2:1 Б), причем победный буллит на счету как раз Тэйвза. 28-летний канадский хоккеист все игры провел в составе "Чикаго" и за это время набрал 610 (267+343) очков. Артемий Панарин забросил единственную шайбу "ястребов" в основное время игры, сумев за минуту с небольшим до его окончания перевести матч в овертайм.



Лидер чемпионата "Вашингтон Кэпиталз" в пятницу не играл и капитан "столичных" Александр Овечкин выступил в роли разносчика пиццы. Хоккеист устроил сюрприз для болельщика клуба (см.видео).