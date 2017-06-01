ВИДЕО: Малкин и шайбу забросил, и подрался с "Хищником"

Во втором матче финальной серии счет открыл "Нэшвилл" на 13-й минуте, но хозяева вскоре отыгрались, а с 41-й по 44-ю минуты забросили еще три шайбы. После того, как счет стал 4:1 в пользу "пингвинов" вратарь "хищников" Пекка Ринне был заменен. Финн уступил место в воротах Юусе Саросу. Ринне заменили впервые за 34 матча. Последний раз это случилось 22 февраля в игре регулярного чемпионата с "Калгари" (5:6 ОТ).

Третий и четвертый матчи серии пройдут в Нэшвилле 3 и 5 июня. Пятый матч (если потребуется) — 8 июня в Питтсбурге.

Кубок Стэнли. Финал. Второй матч

Питтсбург — Нэшвилл — 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)

Шайбы: 0:1 Оберг (Фишер, Арвидссон, 12.57). 1:1 Гюнцель (Куниц, Шири, 16.36). 2:1 Гюнцель (Хэйнси, Раст, 40.10). 3:1 Уилсон (Каллен, Кессел, 43.13). 4:1 Малкин (Коул, Куниц, 43.28).

Вратари: Мюррей 38/37 — Ринне 25/21, Сарос (с 43.28) 2/2.

Счет в серии: 2-0.

ВИДЕО МАТЧА

Драка Малкина и Суббана