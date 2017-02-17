ВИДЕО: Кросби набрал 1000-е очко за карьеру в НХЛ

В матче регулярного чемпионата НХЛ против "Виннипег Джетс" 29-летний капитан "Питтсбург Пингвинс" Сидни Кросби стал первой звездой, набрав 3 (1+2) очка и оформил 1000-е очко в карьере.

Благодаря стараниям Кросби "Питтсбург" выиграл (4:3), а капитан "пингвинов" стал 86-м игроком в 100-летней истории лиги, набравшим 1000 очков в регулярных чемпионатах. До игры с "Виннипегом" в активе форварда было 999 результативных баллов, а юилейный тысячный был набран, когда Кросби сделал голевую передачу Крису Куницу в первом периоде и счет стал 2:0.

Для преодоления отметки "1000 очков" Сидни Кросби понадобилось провести 757 матчей. В нынешнем сезоне Кросби провел 50 матчей и набрал 64 (31+33) очка, являясь лучшим снайпером турнира и занимая второе место в списке бомбардиров (уступает два очка только Конору Макдэвиду из "Эдмонтон Ойлерз").

Отметим, что Кросби забросил в поединке с "Виннипегом" и победную шайбу в овертайме, а авссистировали ему Евгений Малкин и Кристофер Летанг (см.видеообзор). В чемпионате у "Питтсбурга" 79 очков и команда уступает в Восточной конференции только "Вашингтону" (84).

