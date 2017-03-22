ВИДЕО: Кросби бьет соперника между ног и лишается двух зубов

rus.DELFI.lv
среда, 22 марта 2017 г. 16:05
Боевым и богатым на разного рода события получился последний матч игрового дня в чемпионате НХЛ между клубами "Баффало Сэйбрз" и "Питтсбург Пингвинз" (1:3), в котором "пингвины" досрочно оформили выход в плей-офф.
© AP / Scanpix

В середине первого периода сотрясение мозга получил форвард "Питтсбурга" Джейк Гюнцель которого встретил грязным хитом защитник хозяев льда Расмус Ристолайнен и был удален до конца матча.

Чуть ранее "отличился" капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби — он взял и ударил форварда "Сэйбрз" Райана О’Райлли клюшкой между ног. Причем судьи встречи оставили этот эпизод без внимания.

Расплата для Кросби наступила в конце матча, за полторы минуты до финальной сирены. Капитан "Питтсбурга" не сумел поразить пустые ворота и тут же получил удар клюшкой по лицу от Эвандера Кейна. В результате Кросби лишился двух зубов, а игрок "Баффало" был наказан двойным малым штрафом.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Спорт в мире

ВИДЕО: Кросби бьет соперника между ног и лишается двух зубов

ВИДЕО: Кросби бьет соперника между ног и лишается двух зубов
Боевым и богатым на разного рода события получился последний матч игрового дня в чемпионате НХЛ между клубами "Баффало Сэйбрз" и "Питтсбург Пингвинз" (1:3), в котором "пингвины" досрочно оформили выход в плей-офф.

Овечкин набрал три очка против "Калгари" и разменял шестой десяток

Aleksandras Ovečkinas
В чемпионате НХЛ форвард "Вашингтона" Александр Овечкин набрал 3 (1+2) очка против "Калгари" (4:2) и был признан первой звездой матча. Всего в активе у Овечкина теперь 62 (29+33) очка в 72 матчах сезона при коэффициенте полезности "+8".

Фуркад задумался о завершении карьеры (3)

Martinas Fourcade'as
Лучший биатлонист мира последних лет француз Мартен Фуркад в интервью L`Equipe рассказал о том, когда планирует завершить профессиональную карьеру.

Вавринка раскрыл тайное прозвище Федерера в мире тенниса

Rogeris Federeris
Швейцарец Станислас Вавринка, проигравший в финале турнира BNP Paribas Open 2017 категории "Мастерс-1000" в Индиан-Уэллсе своему соотечественнику Роджеру Федереру (4:6, 5:7), на церемонии награждения в шутку употребил грубое слово в адрес соперника.

Лукаку становится главным бомбардиром АПЛ, Шекспир преображает "Лестер"

Romelu Lukaku
В прошедших матчах 29-го тура английской футбольной премьер-лиги непростую победу в Сток-он-Трент одержал лондонский "Челси", "Тоттенхэм" пытается не отстать еще больше, "Арсенал" потерпел очередную неудачу, "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" не выявили победителя.
Facebook друзья
Rambler's Top100