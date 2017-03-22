ВИДЕО: Кросби бьет соперника между ног и лишается двух зубов

Боевым и богатым на разного рода события получился последний матч игрового дня в чемпионате НХЛ между клубами "Баффало Сэйбрз" и "Питтсбург Пингвинз" (1:3), в котором "пингвины" досрочно оформили выход в плей-офф.

В середине первого периода сотрясение мозга получил форвард "Питтсбурга" Джейк Гюнцель которого встретил грязным хитом защитник хозяев льда Расмус Ристолайнен и был удален до конца матча.

Чуть ранее "отличился" капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби — он взял и ударил форварда "Сэйбрз" Райана О’Райлли клюшкой между ног. Причем судьи встречи оставили этот эпизод без внимания.

Расплата для Кросби наступила в конце матча, за полторы минуты до финальной сирены. Капитан "Питтсбурга" не сумел поразить пустые ворота и тут же получил удар клюшкой по лицу от Эвандера Кейна. В результате Кросби лишился двух зубов, а игрок "Баффало" был наказан двойным малым штрафом.