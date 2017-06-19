ВИДЕО: Канадский спринтер промчался в Стокгольме 100 м за 9,69!

На этапе легкоатлетической "Бриллиантовой лиги" в прошедшие выходные канадский спринтер Андрэ Де Грасс промчался стометровку с впечатляющим результатом — 9,69 секунды.

Де Грасс вполне мог стать в один ряд с лучшими спринтерами в истории бега на 100 метров и обновить национальный рекорд, если бы не сила ветра в момент забега, которая равнялась 4,8 м/с и заметно превышала допустимую для фиксирования рекордов (2,0 м/с). Так что персональным рекордом канадца остается время 9,91, которое он показал в прошлом году.

Напомним, что мировой рекорд в беге на 100 м принадлежит ямайцу Усэйну Болту (9,58).

Понемногу выходят из тени и ведущие российские легкоатлеты, которые были отлучены от международных стартов на полтора года. Прыгунья в высоту Мария Ласицкене (Кучина) одержала уже шестую победу подряд на международных соревнованиях, а в Стокгольме она показала результат ровно 2 метра. Пробовала чемпионка мира 2015 года и штурмовать личный рекорд, но высота 2,06 м ей в этот раз не покорилась.

Известный бегун Сергей Шубенков стал вторым на дистанции 110 м с барьерами со временем 13,10. Победителю — испанцу Орландо Ортеге — действующий чемпион мира в этой дисциплине уступил всего одну сотую.