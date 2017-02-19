ВИДЕО: Как на ЧМ по биатлону перепутали гимн России и выход Губерниева с микрофоном

Вчера во время церемонии награждения биатлонистов после эстафеты на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене перепутали российский гимн. Первым выход из создавшейся ситуации нашел известный российский комментатор Дмитрий Губерниев.

Мужская сборная России выиграла эстафету и завоевала первое золото на этом ЧМ. Российские биатлонисты давно уже не добивались таких побед на мировых первенствах и, наверное, организаторы забыли, как звучит настоящий российский гимн, поскольку включили старую версию гимна РФ (произведение Михаила Глинки было гимном России с 1990 по 2000 годы).

Произошедшее было объявлено технической накладкой, ведущий церемонии принес свои извинения и началось награждение. Однако телеведущий Дмитрий Губерниев нашел выход из ситуации, буквально отобрав у ведущего церемонии микрофон, который передал биатлонистам, а Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин вместе испольнили гимн РФ.

Шипулин признался, что рад тому, как болельщики поддержали спортсменов и спели гимн России вместе с ними после ошибки организаторов: "В моей карьере такое произошло впервые. Всегда ждешь момента, когда зайдешь на верхнюю точку пьедестала и услышишь гимн своей страны. К сожалению, сегодня случилась ошибка. Радостно, что наши болельщики поддержали нас и помогли нам спеть гимн".