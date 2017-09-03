ВИДЕО: Как Латвия обыграла Бельгию, а Россия — Сербию

Группа А:
Польша — Исландия — 91:61 (16:14, 25:15, 19:8, 31:24)
Греция — Франция — 87:95 (15:27, 21:28, 21:20, 30:20)
Финляндия — Словения — 78:81 (22:22, 20:30, 21:13, 15:16)
Группа В:
Грузия — Германия — 57:67 (19:19, 17:22, 16:14, 5:12)
Украина — Италия — 66:78 (19:16, 14:27, 15:16, 18:19)
Израиль — Литва — 73:88 (23:19, 14:19, 14:33, 22:17)
Группа С:
Черногория — Венгрия — 72:48 (14:11, 25:18, 21:11, 12:8)
Чехия — Испания — 56:93 (14:33, 9:23, 15:20, 18:17)
Хорватия — Румыния — 74:58 (20:12, 22:17, 15:13, 17:16)
Группа D:
Латвия — Бельгия — 92:64 (24:25, 23:8, 16:22, 29:9)
Россия — Сербия — 75:72 (18:21, 22:17, 18:13, 17:21)
Великобритания — Турция — 70:84 (18:23, 18:26, 18:15, 16:20)
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