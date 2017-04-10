ВИДЕО: Как боец UFC скинул полкило за пару минут

rus.DELFI.lv
понедельник, 10 апреля 2017 г. 13:32
Американский боец смешанного стиля Даниэль Кормье едва не сорвал бой-реванш против соотечественника Энтони Джонсона, когда оказалось, что его вес превышает допустимый на полкило. Однако уже через пару минут весы показали норму, а потом в октагоне Кормье просто "задушил" своего соперника.
© AFP / Scanpix

Кормье и Джонсон должны были биться в рамках Аболютного бойцовского чемпионата (UFC 210) в Белфасте в полутяжелой весовой категории (на взвешивании необходимо уложиться в 92,99 килограмма). Джонсон с этим проблем не испытал, в то время как Кормье оказался на полкило тяжелее нормы. Но скандала не случилось — команда Кормье проявила чудеса находчивости.

На некоторое время Кормье увели за кулисы, а когда через пару минут он вновь встал на весы, они показали заветные 92,99. Команда отреагировала на новость радостным ревом.

Некоторые болельщики высказывали предположение, что в отличие от первой попытки перед Даниэлем натянули два полотенца и он оперся на них, потеряв таким образом лишние 500 граммов. Официальные лица ничего криминального в этом не увидели и допустили спортсмена до поединка.

В последнее время в UFC участились подобные форс-мажорные ситуации, связанные со сгонкой веса. Самый свежий пример — госпитализация россиянина Хабиба Нурмагомедова перед встречей с Тони Фергюсоном.

Что касается самого поединка, то хотя Кормье и пропустил серию ударов в дебюте, но затем взял соперника под контроль, прижав его к сетке. Все завершилось в середине второго раунда, когда поначалу Джонсон провел успешный тейкдаун, но развивать атаку не стал и быстро за это поплатился. Кормье тут же вскочил на ноги, а еще через мгновение уже сам перевел соперника в партер, заправил ноги и принялся одарять Джонсона увесистыми ударами в голову. Энтони попытался спасти положение, но сделал только хуже: выбрав момент, Кормье провел удушающий прием со спины и это была победа. Любопытно, что первых очный поединок Даниэль выиграл аналогичным образом.

В результате 38-летний Даниэль Кормье защитил титул чемпиона UFC в полутяжелом весе, одержав 20 победу в профессиональной карьере при единственном поражении. Этот боец раньше выступал на Олимпиадах 2004 и 2008 гг. в составе сборной США по вольной борьбе.

Для 33-летнего Энтони Джонсона это поражение стало шестым при 22 победах, а после неудачного боя-реванша он объявил о завершении спортивной карьеры. Подробностей он уточнять не стал, добавив лишь, что его решение никак не связано со спортом.

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ВИДЕО: Как боец UFC скинул полкило за пару минут

ВИДЕО: Как боец UFC скинул полкило за пару минут
Американский боец смешанного стиля Даниэль Кормье едва не сорвал бой-реванш против соотечественника Энтони Джонсона, когда оказалось, что его вес превышает допустимый на полкило. Однако уже через пару минут весы показали норму, а потом в октагоне Кормье просто "задушил" своего соперника.

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