ВИДЕО: Ибрагимович вернулся и спас "МЮ", Шекспир встал вровень с Анчелотти

rus.DELFI.lv
среда, 5 апреля 2017 г. 15:30
Во вторник прошли первые матчи 31-го тура в английской футбольной премьер-лиги. Центральным матчем здесь стал поединок в Манчестере, где "Юнайтед" принимал соседа по турнирной таблице "Эвертон".
Zlatanas Ibrahimovičius
© Reuters / Scanpix

Ливерпульский клуб едва не увез три очка, открыв счет благодаря расторопности Джагелки в середине первого тайма. "МЮ" отыгрался в середине второго тайма после удара Златана Ибрагимовича, но судьи ошибочно определили у него офсайд.

Тем не менее манкунианцам удалось избежать поражения в добавленное арбитром время, когда защитник "Эвертона" Уильямс преградил рукой путь мячу, летевшему в ворота после удара Шоу. Ибрагимович четко реализовал 11-метровый, забив 16 гол в чемпионате, а "МЮ" не позволил "Эвертону" сравнять с собой по очкам и сохранил пятую строчку в турнирной таблице.

Прошлогодний чемпион "Лестер" обыграл "Сандерленд" — 2:0 и поднялся уже в середину таблицы. К слову, эта победа для "лис" стала пятой кряду в чемпионате после увольнения Клаудио Раньери и назначения на пост главного тренера Крэйга Шекспира. Теперь этот 53-летний специалист стал третьим в истории премьер-лиги тренером, выигравшим все пять дебютных матчей турнира. Ранее подобное в АПЛ удавалось только Карло Анчелотти в "Челси" и Хосепу Гвардиоле в "Манчестер Сити".

Чемпионат Англии-2016/17 (31-й тур):

Бернли — Сток Сити 1:0 (0:0)
Гол: Бойд (58)

Лестер — Сандерленд 2:0 (0:0)
Голы: Слимани (69), Варди (78)

Лестер: Шмейхель, Симпсон, Беналуан, Хут, Фукс, Марез, Ндиди (Кинг, 82), Дринкуотер, Грэй (Олбрайтон, 62), Варди, Окадзаки (Слимани, 62).

Уотфорд — Вест Бромвич 2:0 (1:0)
Голы: Ньянг (13), Дини (49)
Удаление: Бритос (У, 65).

Манчестер Юнайтед — Эвертон 1:1 (0:1)
Голы: Ибрагимович (90+4-пен.) — Джагелка (22)

МЮ: Де Хеа, Янг (Шоу, 65), Байи, Рохо, Блинд (Погба, 46), Эррера, Кэррик (Мхитарян, 65), Феллайни, Лингард, Ибрагимович, Рэшфорд.

Эвертон: Роблес, Холгейт, Джагелка, Уильямс, Бейнс, Гуйе, Бэрри, Дэвис, Баркли (Кэлверт-Льюин, 80), Лукаку, Миральяс (Пеннингтон, 67).

Предупреждения: Гуйе (45), Бэрри (54), Янг (57), Дэвис (88), Роблес (90).

Удаление: Уильямс (90+3).

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