ВИДЕО: Гениальный любительский ролик с рекламой Adidas

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rus.DELFI.lv
пятница, 6 января 2017 г. 18:39
Студент Баден-Вюртембергской академии кино Юджин Мерхер снял собственный вариант рекламного ролика популярного бренда спортивной экипировки adidas, назвав его Break Free (Стать свободным).

Видео длится чуть больше полутора минут и в нем рассказывается история старика — бывшего марафонца, доживающего последние дни в скучном пансионате для престарелых. Но вот он находит свои старые кроссовки (разумеется, adidas) и решает вспомнить молодость. Персонал больницы не понимает таких порывов и всячески препятствует этому.

Ролик в итоге получился очень трогательным и стал быстро набирать в Сети неимоверную популярность. Достаточно сказать, что с момент публикации на канале Youtube в середине декабря он успел собрать более 2 миллионов просмотров.

По словам Мерхера, перед публикацией он пытался выйти на представителей adidas, отправлял им письма с просьбой помочь в продвижении его работы, но так и не получил ответа.

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ВИДЕО: Гениальный любительский ролик с рекламой Adidas (1)

ВИДЕО: Гениальный любительский ролик с рекламой Adidas
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