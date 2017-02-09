ВИДЕО: Фуркад наехал на россиянина и демонстративно покинул церемонию награждения

Сегодня в австрийском Хохфильцене были разыграны первые медали мирового первенства 2017 года по биатлону. Первое место в смешанной эстафете заняла немецкая команда, вторыми финишировали французы, третье — у россиян.

По ходу гонки и после ее окончания выделился лидер мирового сезона Мартен Фуркад, который открыто делает нападки в адрес российского биатлониста Александра Логинова.

31 января француз, например, язвительно прокомментировал запись Союза биатлонистов России (СБР) в Instagram с поздравлением Логинова с 25-летием. Фуркад написал, что "главным достижением россиянина является дисквалификация за допинг".

Позже он удалил свой комментарий, а представитель Федерации биатлона Франции принес извинения главе СБР Александру Кравцову за поведение Фуркада, сказал, что с ним проведена разъяснительная работа и такое больше не повторится.

Однако сегодня отношения между французом и российскими биатлонистами только стали острее. Сперва Фуркад подрезал на смене третьего и четвертого этапов закончившего гонку Логинова, наехав на лыжу российского биатлониста (см.видео).

Вот видео, на котором после финиша гонки Шипулин спрашивает Логинова: "Он умышленно это сделал?". Тот подтверждает: "Да".

В итоге церемония награждения тоже не обошлась без инцидента. Когда российская команда подошла к французам пожать руки, Логинов не протянул Фуркаду руки, а следом из солидарности это сделал и Шипулин. В ответ сильнейший на сегодня биатлонист мира поаплодировал уходящим россиянам и как только те поднялись на пьедестал почета, демонстративно покинул церемонию награждения.

Наши бронзовые! С почином! М. Фуркад пусть учится манерам… pic.twitter.com/vU2iR9fd3B— Olympic Russia (@Olympic_Russia) February 9, 2017

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев после всего происшедшего в эфире "Матч ТВ" сказал: "Мартен, ты свинья!". Сам Логинов, который, напомним, с ноября 2014 года по ноябрь 2016-го отбывал дисквалификацию за применение запрещенного препарата эритропоэтина, по поводу поведения француза отметил следующее: "Пусть это останется на его совести. Я не обращаю на это внимания. Моя работа — бегать и давать результат".

Лидер российской команды Антон Шипулин прокомментировал сегодняшние события так: "После финиша я был так зол, что сказал, что не буду жать Мартену руку. На это Логинов сказал: "А я тем более". Он еще больше обижен, и я его понимаю. Я так хотел поддержать Александра, потому что на него выливается много негатива и ему очень тяжело. На Сашу идет большое давление, и я не обиделся бы, даже если бы он зашел на штрафные круги, но он молодец, справился.

Полностью потерял уважение к Фуркаду. Ценю как спортсмена, но по-человечески он ведет себя некрасиво. Сбил Логинова — это было специально. И как он вел себя на финише. Если ты считаешь себя сильным спортсменом, то должен разбираться по-честному, а не закрывать коридор. Может, это было и по правилам, но я бы так себя не вел".