ВИДЕО: Французский теннисист крутанул, так крутанул

На проходящем в Риме турнире серии Masters французский теннисист Адриан Маннарино настолько сильно закрутил мяч, что у соперника уругвайца Пабло Куэваса при всем желании не осталось вариантов отбить этот удар.

Во втором сете при счете 1:0 в свою пользу Маннарино исполнил укороченный удар с такой сильной подкруткой, что мяч сперва опустился на сторону соперника, а затем вернулся обратно.

Правда, даже такие дроп-шоты в итоге не помогли французу, занимающему в мировом рейтинге 47-ю строчку, обыграть 23-ю ракетку мира ни в этом гейме, ни тем более в матче — 4:6, 6:7 (2-7).