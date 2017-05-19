ВИДЕО: Французский теннисист крутанул, так крутанул

rus.DELFI.lv
пятница, 19 мая 2017 г. 12:49
На проходящем в Риме турнире серии Masters французский теннисист Адриан Маннарино настолько сильно закрутил мяч, что у соперника уругвайца Пабло Куэваса при всем желании не осталось вариантов отбить этот удар.

Во втором сете при счете 1:0 в свою пользу Маннарино исполнил укороченный удар с такой сильной подкруткой, что мяч сперва опустился на сторону соперника, а затем вернулся обратно.

Правда, даже такие дроп-шоты в итоге не помогли французу, занимающему в мировом рейтинге 47-ю строчку, обыграть 23-ю ракетку мира ни в этом гейме, ни тем более в матче — 4:6, 6:7 (2-7).

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ВИДЕО: Французский теннисист крутанул, так крутанул

ВИДЕО: Французский теннисист крутанул, так крутанул
На проходящем в Риме турнире серии Masters французский теннисист Адриан Маннарино настолько сильно закрутил мяч, что у соперника уругвайца Пабло Куэваса при всем желании не осталось вариантов отбить этот удар.

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