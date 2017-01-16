ВИДЕО, ФОТО: Во время матча по флорболу обрушилась крыша спортзала

rus.DELFI.lv
понедельник, 16 января 2017 г. 17:45
Едва не закончился трагедией в прошедшие выходные матч чемпионата Чехии по флорболу в Ческа-Тршебове, когда в самом начале игры неожиданно стала обваливаться крыша спортзала, сообщает Fox Sports.
© Facebook nuotr.

Первым неладное заметил судья и моментально сделал спринтерский рывок к выходу, за ним последовали все остальные. В зале в момент падения крыши находилось около 80 человек (игроки, тренеры, персонал, болельщики) и всем удалось в течение 12 секунд быстро эвакуироваться. Помогло и то, что были открыты на выход сразу три двери. В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал.

Причиной случившегося ЧП стал 16-сантиметровый слой снега, скопившийся на крыше, а также ошибки, допущенные при строительстве объекта.

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