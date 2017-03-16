ВИДЕО: Этот жестокий женский гандбол

rus.DELFI.lv
четверг, 16 марта 2017 г. 07:53
Во время матча финального турнира первенства России по гандболу среди девушек 2001 года рождения случился неприятный инцидент.
Rankinio kamuolys.
© LRF nuotr.

Под конец игры между сборными Ростовской области и Москвы во время атаки столичной команды гандболистка команды Ростовской области Кристина Котолуп нарушила правила на Александре Пустохиной, а затем умышленно наступила на голову лежащей сопернице.

Судья удалил гандболистку из Ростова-на-Дону до конца матча, а встреча, прошедшая в Волгограде, завершилась со счетом 37:33 в пользу ростовчанок.

Дисциплинарная комиссия Федерации гандбола России на основании рапорта судей пока отстранила Кристину Котолуп на три игры, а дальше ситуацию будет разбирать комиссия детско-юношеского гандбола, и если ее решение не устроит Федерацию гандбола России, то дисквалификация будет еще увеличена.

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