Сама игра завершилась в пользу "Детройта" (4:3) и сопровождалась другими приколами, один из которых, например, произошел с участием Криса Челиоса и Тая Доми.

Ветераны устроили отличное шоу, которое закончилось крутейшим прокатом Лэнни Макдоналда перед собравшимися для группового фото соперниками.

ВИДЕО: Этот парень из "Торонто" был лучшим

Российских биатлонистов вооружат винтовками Калашникова Российский оружейный концерн "Калашников" начал разработку новой модернизированной винтовки для Союза биатлонистов России (СБР), сообщает Rambler News Service со ссылкой на главу компании Алексея Криворучко.

ВИДЕО: Этот парень из "Торонто" был лучшим В канун Нового года на открытом стадионе BMO Field в Торонто в рамках Классики столетия , приуроченной к юбилею НХЛ, состоялся матч ветеранов "Мэйпл Лифс" и "Детройт Ред Уингз".

На лечение Шумахера потрачено 16 млн евро за три года Родные и близкие семикратного чемпиона "Формулы-1" немца Михаэля Шумахера потратили 16 миллионов евро на его лечение за три года, сообщает The Mirror.

Китайский клуб предложил Роналду 100 млн евро, а "Реалу" — 300 млн Китайский футбольный клуб, который не афишируется, предложил 300 миллионов евро за переход португальского нападающего мадридского "Реала" Криштиану Роналду, заявил агент форварда Жорже Мендеш в интервью Sky Sport.