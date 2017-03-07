ВИДЕО: Дебют австралийца в НБА ограничился минутой и сломанной ногой

DELFI
вторник, 7 марта 2017 г. 18:00
В матче регулярного первенства НБА между "Кливленд Кавальерс" и "Майами Хит" в составе действующих чемпионов дебютировал австралийский центровой Эндрю Богут. Правда, его дебют ограничился одной минутой и травмой.
Andrew Bogutas patyrė traumą
© AFP / Scanpix

Богут оказался у "кавалеристов" в результате обмена с "Даллас Маверикс". Он появился на площадке в начале второй четверти, отыграл 58 секунд и столкнулся с форвардом "Майами" Окаро Уайтом, после чего был вынужден покинуть площадку с помощью партнеров. Оказалось, что 32-летний австралиец получил перелом большой берцовой кости левой ноги.

Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс прокомментировал этот эпизод: "Я слышал треск кости, когда Богут столкнулся с Уайтом. Когда я подошел к Эндрю, а он сказал, что там перелом, то я уже знал об этом. Это очень расстраивает. Мы все были в восторге, когда нам удалось подписать Богута, а сейчас можем только надеяться на лучшее".

Сама встреча завершилась победой "Хит" со счетом 106:98, а "Кавальерс" потерпел 20-е поражение в сезоне, но остается лидером Западной конференции.

DELFI
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ВИДЕО: Дебют австралийца в НБА ограничился минутой и сломанной ногой

Andrew Bogutas patyrė traumą
В матче регулярного первенства НБА между "Кливленд Кавальерс" и "Майами Хит" в составе действующих чемпионов дебютировал австралийский центровой Эндрю Богут. Правда, его дебют ограничился одной минутой и травмой.

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