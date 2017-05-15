ВИДЕО: Чемпион UFC в тяжелом весе защитил свой пояс нокаутом

rus.DELFI.lv
понедельник, 15 мая 2017 г. 16:30
В прошедшие выходные в Далласе прошло бойцовское шоу UFC 211, главным событием которого стал бой тяжеловесов (до 120 кг) Стипе Миочича (США) и Джуниора дос Сантоса (Бразилия).
© AP / Scanpix

Для 34-летнего американца хорватского происхождения это была вторая защита титула в Абсолютном бойцовской чемпионате и поединок прошел с преимуществом Миочича. В середине первого раунда он мощным ударом справа свалил бразильца с ног и провел добивание.

Стипе Миочич одержал 17-ю победу при двух поражениях, одно из которых в декабре 2014 года ему нанес как раз Дос Сантос. Для бразильца этот бой стал 23-м в карьере, он одержал 18 побед и потерпел пять поражений.

В случае еще одной победы Миочич может установить рекорд UFC по количеству успешных защит титула в тяжелом весе. Пока ни одному чемпиону-тяжеловесу Абсолютного бойцовского чемпионата не удавалось защитить пояс три раза подряд.

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ВИДЕО: Чемпион UFC в тяжелом весе защитил свой пояс нокаутом

ВИДЕО: Чемпион UFC в тяжелом весе защитил свой пояс нокаутом
В прошедшие выходные в Далласе прошло бойцовское шоу UFC 211, главным событием которого стал бой тяжеловесов (до 120 кг) Стипе Миочича (США) и Джуниора дос Сантоса (Бразилия).

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