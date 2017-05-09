ВИДЕО: "Челси" отправил Гьюзану три "гамачка" и может готовить такие шарфики

В понедельник, 8 мая, прошел заключительный матч 35-го тура английской футбольной премьер-лиги: лондонский "Челси" принимал на "Стэмфорд Бридж" "Мидлсбро".

"Синие" без проблем справились с соперником, не дав ему надежду на спасение в премьер-лиге. Три мяча, забитые Диего Костой, Маркосом Алонсо и Неманья Матичем, принесли "Челси" крупную победу — 3:0. Интересно, что все три мяча американский голкипер "Мидлсбро" Брэд Гьюзан пропустил между ног…

Команда Антонио Конте на всех парах летит к чемпионскому титулу и уже в следующем туре может де-факто принимать поздравления и продавать вот такие шарфики (на фото). Во всяком случае в Норвиче уже продают.

Чемпионат Англии-2016/17 (35 тур):

Челси — Мидлсбро 3:0 (2:0, 1:0)

Голы: Диего Коста (23), Алонсо (34), Матич (65)

Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луиз (Терри, 84), Кэйхилл, Мозес, Фабрегас, Матич, Алонсо, Педро (Чалоба, 81), Азар (Виллиан, 72), Диего Коста.

Мидлсбро: Гьюзан, Фабио, Чемберс, Гибсон, Френд, де Рон, Клейтон, Форшоу (Лидбиттер, 56), Траоре (Бэмфорд, 57), Негредо (Жестед, 83), Даунинг.



1 Челси 35 84

2 Тоттенхэм 35 77

3 Ливерпуль 36 70

4 Ман Сити 35 69

5 Ман Юнайтед 35 65

6 Арсенал 34 63

7 Эвертон 36 58

8 Вест Бромвич 35 45

9 Лестер Сити 35 43

10 Саутгемптон 34 42

11 Борнмут 36 42

12 Вест Хэм 36 42

13 Сток Сити 36 41

14 Бернли 36 40

15 Уотфорд 35 40

16 Кристал Пэлас 36 38

17 Суонси Сити 36 35

18 Халл Сити 36 34

19 Мидлсбро 36 28

20 Сандерленд 35 24

Бомбардиры: Лукаку (Эвертон) — 24, Кейн (Тоттенхэм) — 21, Коста (Челси) — 20…