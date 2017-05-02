ВИДЕО: Блестящий гол хава "Ливерпуля" и девятая кряду победа "Тоттенхэма"

rus.DELFI.lv
вторник, 2 мая 2017 г. 12:14
Матчем между "Уотфордом" и "Ливерпулем" вчера закрылась программа 35 тура в английской футбольной премьер-лиге. Мерсисайдцы одержали минимальную победу благодаря красивейшему голу Эмре Джана и вышли на чистое третье место.
© AFP / Scanpix

Полузащитник "Ливерпуля" отличился в добавленное арбитром время к первому тайму, когда пробил через себя, а вратарь "Уотфорда" был не в состоянии отразить такой удар.

Этот мяч так и остался единственным в матче, благодаря чему команда Юргена Клоппа набрала 69 очков и вышла на чистое третье место. Ближайшие преследователи "Ливерпуля" — "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" потеряли очки в поединках с "Суонси" (1:1) и "Мидлсбро" (2:2) соответственно.

Лидеры турнира "Челси" и "Тоттенхэм" одержали очередные победы. Причем "шпоры" выиграли уже девятый матч кряду, а обыграли они "Арсенал" (2:0).

Чемпионат Англии-2016/17 (35-й тур):

Манчестер Юнайтед — Суонси 1:1 (1:0)
Голы: Руни (45+3-пен.) — Сигурдссон (79)

МЮ: Де Хеа, Янг, Байи (Дармиан, 61), Блинд, Шоу (Валенсия, 9), Эррера, Кэррик, Лингард, Руни (Мхитарян, 80), Марсьяль, Рэшфорд.

Эвертон — Челси 0:3 (0:0)
Голы: Педро (66), Кэйхилл (79), Виллиан (86)

Эвертон: Стекеленбург, Холгейт, Джагелка, Уильямс, Бейнс, Гуйе, Дэвис, Валенсия (Коне, 72), Баркли, Кэлверт-Льюин (Миральяс, 72), Лукаку.

Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луиз (Аке, 82), Кэйхилл, Мозес, Канте, Матич, Алонсо, Педро (Фабрегас, 82), Азар (Виллиан, 85), Диего Коста.

Предупреждения: Кэйхилл (35), Кэлверт-Льюин (38), Аспиликуэта (40), Диего Коста (56), Валенсия (58), Азар (75), Гуйе (78).

Мидлсбро — Манчестер Сити 2:2 (1:0)
Голы: Негредо (38), Чемберс (77) — Агуэро (69-пен.), Габриэл Жезус (85)

МС: Кабальеро, Санья, Компани, Коларов, Отаменди, Навас, Фернандиньо, Алейш Гарсия (Сане, 49), Клиши (Стерлинг, 50), де Брюйне, Агуэро (Нолито, 90), Габриэл Жезус.

Предупреждения: Стуани (16), Компани (31), Форшоу (54), Фабио (67), Сане (68), де Рон (68), Отаменди (76), Стерлинг (81).

Тоттенхэм — Арсенал 2:0 (0:0)
Голы: Алли (55), Кейн (58-пен.)

Тоттенхэм: Льорис, Триппьер (Уокер, 88), Алдервейрелд, Вертонген, Дэвис, Дайер, Ваньяма, Эриксен, Алли (Сиссоко, 90), Сон Хын Мин (Дембеле, 79), Кейн.

Арсенал: Чех, Габриэл (Бельерин, 75), Косьельни, Монреаль, Окслейд-Чемберлен, Рэмзи, Джака (Уэлбек, 65), Гиббс, Озил, Санчес, Жиру (Уолкотт, 81).

Предупреждения: Габриэл (70), Кейн (72), Жиру (73), Монреаль (76).

Уотфорд — Ливерпуль 0:1 (0:1)
Гол: Джан (45+2)

Ливерпуль: Миньоле, Клайн, Матип, Ловрен, Милнер, Джан, Лейва, Вейналдум, Фирмино, Ориги (Старридж, 84), Коутиньо (Лаллана, 13; Клаван, 87).

Сток Сити — Вест Хэм 0:0

Сандерленд — Борнмут 0:1 (0:0)
Гол: Кинг (88)

Вест Бромвич — Лестер 0:1 (0:1)
Гол: Варди (43)

Саутгемптон — Халл 0:0

Кристал Пэлас — Бернли 0:2 (0:1)
Голы: Барнс (7), Грэй (85)

1 Челси 34 81
2 Тоттенхэм 34 77
3 Ливерпуль 35 69
4 Ман Сити 34 66
5 Ман Юнайтед 34 65
6 Арсенал 33 60
7 Эвертон 35 58
8 Вест Бромвич 34 44
9 Саутгемптон 33 41
10 Борнмут 35 41
11 Лестер Сити 34 40
12 Сток Сити 35 40
13 Уотфорд 34 40
14 Бернли 35 39
15 Вест Хэм 35 39
16 Кристал Пэлас 35 38
17 Халл Сити 35 34
18 Суонси Сити 35 32
19 Мидлсбро 35 28
20 Сандерленд 34 21

Бомбардиры: Лукаку (Эвертон) — 24, Кейн (Тоттенхэм) — 21, Диего Коста (Челси), Санчес (Арсенал) — по 19…

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ВИДЕО: Блестящий гол хава "Ливерпуля" и девятая кряду победа "Тоттенхэма"

ВИДЕО: Блестящий гол хава Ливерпуля и девятая кряду победа Тоттенхэма
Матчем между "Уотфордом" и "Ливерпулем" вчера закрылась программа 35 тура в английской футбольной премьер-лиге. Мерсисайдцы одержали минимальную победу благодаря красивейшему голу Эмре Джана и вышли на чистое третье место.

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