ВИДЕО: Баскетболисту "Селтикса" второй раз за неделю выбили зубы

Разыгрывающему "Бостон Селтикс" Айзее Томасу в матче плей-офф чемпионата НБА во второй раз за неделю выбили зубы, сообщает ESPN.

Инцидент произошел в ночь на пятницу, 5 мая, во время третьей четвертьфинальной встречи "Селтикс" с "Вашингтон Уизардс" (89:116).

В воскресенье, 30 апреля, когда прошел первый матч серии, разыгрывающий "Бостона" получил локтем в лицо от соперника и потерял пару зубов. После этого стоматолог вставил ему временные протезы.

После трех встреч "Селтикс" пока ведет в серии 2-1.