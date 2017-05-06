ВИДЕО: Баскетболисту "Селтикса" второй раз за неделю выбили зубы

rus.DELFI.lv
суббота, 6 мая 2017 г. 11:30
Разыгрывающему "Бостон Селтикс" Айзее Томасу в матче плей-офф чемпионата НБА во второй раз за неделю выбили зубы, сообщает ESPN.
© AFP / Scanpix

Инцидент произошел в ночь на пятницу, 5 мая, во время третьей четвертьфинальной встречи "Селтикс" с "Вашингтон Уизардс" (89:116).

В воскресенье, 30 апреля, когда прошел первый матч серии, разыгрывающий "Бостона" получил локтем в лицо от соперника и потерял пару зубов. После этого стоматолог вставил ему временные протезы.

После трех встреч "Селтикс" пока ведет в серии 2-1.

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