ВИДЕО: Азаренко спустя 13 месяцев вернулась на корт и вытащила тройной матчбол

rus.DELFI.lv
четверг, 22 июня 2017 г. 11:11
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко буквально вырвала победу в своем первом после 13-месячного перерыва матче. Возвращение экс-первой ракетки мира состоялось на турнире в испанской Мальорке.
Viktorija Azarenka 2009 metais
© AP/Scanpix

Азаренко утратила за время перерыва, связанного с рождением ребенка, место в рейтинге WTA, а ее первой соперницей после возвращения стала 74-я ракетка мира японка Риса Одзаки.

В первом сете проблем у Виктории не возникло — 6:3. Но во втором японка за счет брейка в пятом гейме сумела выйти вперед, потом еще не реализовала два сетбола, но в итоге поставила точку и сравняла счет — 6:4.

Японка не сдавалась и в решающем сете, где она сперва вела 4:1, потом 5:4 и здесь на Мальоркой сгустились сумерки, поэтому матч пришлось переложить на следующий день.

Возобновив матч, Азаренко сумела оформить брейк и сравнять счет, но тут же вчистую проиграла свою подачу — 5:6.

Дальше наступил совсем критический момент: Рису вела 40-0, однако Виктории удалось отыграть тройной матчбол, а следом перевести матч на тай-брейк, где своего двукратная победительница AusOpen уже не упустила — 7:6 (9-7).

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