ВИДЕО: Азаренко спустя 13 месяцев вернулась на корт и вытащила тройной матчбол

Азаренко утратила за время перерыва, связанного с рождением ребенка, место в рейтинге WTA, а ее первой соперницей после возвращения стала 74-я ракетка мира японка Риса Одзаки.
В первом сете проблем у Виктории не возникло — 6:3. Но во втором японка за счет брейка в пятом гейме сумела выйти вперед, потом еще не реализовала два сетбола, но в итоге поставила точку и сравняла счет — 6:4.
Японка не сдавалась и в решающем сете, где она сперва вела 4:1, потом 5:4 и здесь на Мальоркой сгустились сумерки, поэтому матч пришлось переложить на следующий день.
Возобновив матч, Азаренко сумела оформить брейк и сравнять счет, но тут же вчистую проиграла свою подачу — 5:6.
Дальше наступил совсем критический момент: Рису вела 40-0, однако Виктории удалось отыграть тройной матчбол, а следом перевести матч на тай-брейк, где своего двукратная победительница AusOpen уже не упустила — 7:6 (9-7).