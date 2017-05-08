ВИДЕО: "Арсенал" прервал суперсерию "МЮ", Венгер впервые обыграл Моуринью

А главный тренер "канониров" Арсен Венгер впервые в карьере обыграл Жозе Моуринью в рамках АПЛ. До этого в 12 встречах французский специалист 5 раз уступал командам Моуринью ("Челси" и "МЮ"), а еще 7 игр закончились вничью.
"МЮ" остался пятым с 65 очками, "Арсенал" — шестым (63) при игре в запасе. "Манчестер Сити" разгромил "Кристал Пэлас" (5:0) и с 69 очками закрепился на четвертой строке. У "Ливерпуля" после нулевой ничьей с "Саутгемптоном" — 70 очков и на матч больше, чем у "Ман Сити".
36-й тур
Арсенал — Манчестер Юнайтед 2:0 (0:0)
Голы: Джака 54, Уэлбек 57.
Арсенал: Чех, Косьельни, Монреаль, Гиббс, Холдинг, Рэмзи, Окслейд-Чемберлен (Бельерин, 84), Озил, Джака (Коклен, 76), Санчес, Уэлбек (Жиру, 84).
МЮ: Де Хеа, Джонс, Дармиан, Туанзебе, Смоллинг, Мхитарян (Лингард, 61), Кэррик, Эррера (Рэшфорд, 63), Мата (Мактомини, 84), Марсьяль, Руни.
Ливерпуль — Саутгемптон 0:0
Суонси — Эвертон 1:0 (1:0)
Гол: Льоренте 29.
Манчестер Сити — Кристал Пэлас 5:0 (1:0)
Голы: Сильва 2, Компани 49, де Брюйне 59, Стерлинг 82, Отаменди 90.
Манчестер Сити: Кабальеро, Фернандиньо, Компани, Отаменди, Клиши, Туре, Стерлинг, де Брюйне, Сильва (Сабалета, 68), Сане (Навас, 84), Габриэл Жезус (Ихеаначо, 84).
Лестер — Уотфорд 3:0 (1:0)
Голы: Ндиди 38, Марез 58, Олбрайтон 90.
Борнмут — Сток Сити 2:2 (0:1)
Голы: Станислас 62, Шоукросс 81 (автогол) — Муссе 33 (автогол), Диуф 73.
Халл — Сандерленд 0:2 (0:0)
Голы: Джонс 69, Дефо 90.
Бернли — Вест Бромвич 2:2 (0:0)
Голы: Воукс 56, 86 — Рондон 66, Доусон 78.
Вест Хэм — Тоттенхэм 1:0 (0:0)
Гол: Лансини 65.
1 Челси 34 26 3 5 72-29 81
2 Тоттенхэм 35 23 8 4 71-23 77
3 Ливерпуль 36 20 10 6 71-42 70
4 Манчестер Сити 35 20 9 6 70-37 69
5 Манчестер Юнайтед 35 17 14 4 51-27 65
6 Арсенал 34 19 6 9 66-42 63…
БОМБАРДИРЫ: Лукаку (Эвертон) — 24, Кейн (Тоттенхэм) — 21, Коста (Челси) — 19, Санчес (Арсенал) — 19…