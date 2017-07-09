ВИДЕО: Александр Овечкин сыграл шикарную свадьбу с Анастасией Шубской

Пара официально зарегистрировала брак в конце августа 2016 года, до этого выступающий в НХЛ за "Вашингтон" Овечкин и модель и актриса Шубская встречались около двух лет.
Отношения 31-летнего Овечкина и 23-летней Шубской начались в марте 2015-го года. До этого хоккеист встречался с теннисисткой Марией Кириленко. О новой возлюбленной Овечкина общественности стало известно после того, как он опубликовал в Instagram совместный снимок с девушкой, подписав: "Моя девочка, спасибо, что ты появилась в моей жизни! Очень дорожу тобой".
Овечкин и Шубская объявили о помолвке 11 сентября 2015 года. В августе прошлого года пара расписалась в ЗАГСе, а позже хоккеист выложил в Instagram фото с обручальными кольцами и подписью "Это счастье". В этом году Александр и Анастасия решили провести пышную свадебную церемонию для друзей и родственников. Ведущими торжества были Александр Ревва и Николай Басков. На свадьбе также были эстрадный скрипач и композитор Эдгар Акопян, Яна Рудковская, Александр Розенбаум, Никита Михалков, Иосиф Кобзон, хоккеисты Илья Ковальчук и Владимир Тарасенко, менеджер СКА Роман Ротенберг, главный тренер сборной России и СКА Олег Знарок< с супругой Илоной, популярный российский исполнитель T-killah и другие. По телефону поздравил пару лично президент России Владимир Путин.
Анастасия Шубская дочь известной актрисы и режиссера Веры Глаголевой и бизнесмена Кирилла Шубского (второй супруг актрисы). Родилась в 1993 году в Швейцарии, в 2005 году дебютировала в главной роли в фильме "Ка-де-бо". В 2009 году девушка поступила на продюсерский факультет ВГИКа, в том же году снялась в сериале "Женщина желает знать…" вместе со своей матерью Верой Глаголевой. В 2015 году Анастасия Шубская решила попробовать свои силы в модельном бизнесе и сделала профессиональную фотосессию в Калифорнии.
Самые красивые 💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓самые счастливые 💕💕💕💕💕💕💕💕самые влюбленные 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 Настя, Саша, дорогие мои, будьте счастливы каждый день вашей новой жизни, как в этот волшебный день! 🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷в Италии говорят 'Мокрая невеста _ счастливая невеста' ! Пусть так все и будет! Best wedding ever ! 💕💕💕💕💕💕💕 Anastasia and Alexander ! 💓💓💓💓💓💓💓💓 be happy all your life together ! Ever an ever again! 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 love you much ! #moscowneversleeps #wedding @aleksandrovechkinofficial #ovechkin #овечкины #свадьба
Спасибо нашим организаторам @svadberry и всей съемочной команде @partyvision_wedding за наше особенное предсвадебное видео и за то, что с первого дня общения слушали нас и умели услышать, чего именно мы хотим. Отдельно хотим поблагодарить @anna_gorod и @alexandra_partyvision за организацию съемок нашей красивейшей love story. 😍❤ #svadberry #partyvisionwedding #горкигород #сочиказино #gorkigorod Organisator, wedding planer and wedding style: @svadberry Producer: @anna_gorod Video: @partyvision_wedding @alexandra_partyvision Photo: @flamingo_spb MUAH: @logina_anna Look: @weddingbymercury Locations: @rixossochi @marriottsochi
Мы благодарим всех и каждого кто не оставался равнодушным и помогал нам собирать нужную сумму! Спасибо всем кто распространял информацию, за ваши репосты!Спасибо за денежные переводы! Спасибо всем кто участвовал в аукционе, победитель пожелал оставаться анонимным, заплатив 103500р ! С вашей помощью нам удалось собрать необходимую сумму для проведения операции!Хочу сказать отдельное спасибо моей подруге @anfikanfik и ее маме Ирине которые ведут малышку, помогают оформить все необходимые документы, собирают деньги! Вчера маленькой Прасковье и ее родителям поставили визы, для полета в Данию, где будет проходить операция! Еще раз, огромное всем спасибо!!!С Новым годом и наступающим Рождеством!🙏🏼