ВИДЕО: Александр Овечкин сыграл шикарную свадьбу с Анастасией Шубской

Российский хоккеист Александр Овечкин и фотомодель Анастасия Шубская сыграли свадьбу. Торжественная церемония прошла 8 июля в подмосковном поселке Барвиха.

Пара официально зарегистрировала брак в конце августа 2016 года, до этого выступающий в НХЛ за "Вашингтон" Овечкин и модель и актриса Шубская встречались около двух лет.

Отношения 31-летнего Овечкина и 23-летней Шубской начались в марте 2015-го года. До этого хоккеист встречался с теннисисткой Марией Кириленко. О новой возлюбленной Овечкина общественности стало известно после того, как он опубликовал в Instagram совместный снимок с девушкой, подписав: "Моя девочка, спасибо, что ты появилась в моей жизни! Очень дорожу тобой".

Овечкин и Шубская объявили о помолвке 11 сентября 2015 года. В августе прошлого года пара расписалась в ЗАГСе, а позже хоккеист выложил в Instagram фото с обручальными кольцами и подписью "Это счастье". В этом году Александр и Анастасия решили провести пышную свадебную церемонию для друзей и родственников. Ведущими торжества были Александр Ревва и Николай Басков. На свадьбе также были эстрадный скрипач и композитор Эдгар Акопян, Яна Рудковская, Александр Розенбаум, Никита Михалков, Иосиф Кобзон, хоккеисты Илья Ковальчук и Владимир Тарасенко, менеджер СКА Роман Ротенберг, главный тренер сборной России и СКА Олег Знарок< с супругой Илоной, популярный российский исполнитель T-killah и другие. По телефону поздравил пару лично президент России Владимир Путин.

Анастасия Шубская дочь известной актрисы и режиссера Веры Глаголевой и бизнесмена Кирилла Шубского (второй супруг актрисы). Родилась в 1993 году в Швейцарии, в 2005 году дебютировала в главной роли в фильме "Ка-де-бо". В 2009 году девушка поступила на продюсерский факультет ВГИКа, в том же году снялась в сериале "Женщина желает знать…" вместе со своей матерью Верой Глаголевой. В 2015 году Анастасия Шубская решила попробовать свои силы в модельном бизнесе и сделала профессиональную фотосессию в Калифорнии.

Урааааааа счастья молодым❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ @nastyashubskaya @aleksandrovechkinofficial

A post shared by Irina Mitroshkina💄 (@irina_mitroshkina) on Jul 8, 2017 at 7:05am PDT



Угадайте кто невеста?👰🏼👰🏼👰🏼

A post shared by Irina Mitroshkina💄 (@irina_mitroshkina) on Jul 8, 2017 at 3:36am PDT



A post shared by Ari Zakarian (@arizakarian) on Jul 8, 2017 at 7:38am PDT



#свадьба #александровечкин поет #иосифкабзон #видеографильявасенин #операторскийкран

A post shared by Илья Васенин (@ilyavasenin) on Jul 8, 2017 at 8:02am PDT



Ведущие на #свадьбаалександровечкин #николайбасков и #александррева

A post shared by Илья Васенин (@ilyavasenin) on Jul 8, 2017 at 9:12am PDT



Поет #александррева

A post shared by Илья Васенин (@ilyavasenin) on Jul 8, 2017 at 10:45am PDT



Свадьба красивых,талантливых,успешных и просто- действительно любящих друг друга ребят! Виват!!#овечкин#шубская#свадьба#

A post shared by Iveta Rogova (@vetkamusic) on Jul 8, 2017 at 10:10am PDT



Иосиф Давидович ❤❤❤

A post shared by Iveta Rogova (@vetkamusic) on Jul 8, 2017 at 7:43am PDT



Миронов Евгений и другие уважаемые люди на празднике у Насти и Саши😊🙈 #опыт #уважение успех #овечкины

A post shared by Mironov Evgeniy (@miron_partyvision) on Jul 8, 2017 at 9:46am PDT



💜спасибо @dressbyyana 🔝🙏🏻#свадьбаовечкина#moscowcity #ovi#любовь#счастье#glushakova #prive7 #family

A post shared by Daria Glushakova (@glushadasha) on Jul 8, 2017 at 9:40am PDT



Most beautiful couple and the wedding in the world 🌎 Alex @aleksandrovechkinofficial and Nastya @nastyashubskaya ❤️

A post shared by Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) on Jul 8, 2017 at 7:59am PDT



Не на каждой свадьбе президент России поздравляет не только телеграммой , но и звонит лично и гости могут услышать слова Владимира Владимировича Путина ( это осталось за кадром , но мы то слышали ) ! Вот это уровень ! 🇸🇮

A post shared by Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) on Jul 8, 2017 at 8:45am PDT



Балет Большого Театра и красота! #Катялель #овечкины #свадьба #любовь

A post shared by Katya Lel- Singer (@katyalel777) on Jul 8, 2017 at 8:24am PDT



Best wedding ever… Best couple ever… #ovi #Настя #Саша #Овечкины #свадьба #wedding

A post shared by Кирилл Маслиев (@g8g7) on Jul 8, 2017 at 7:02am PDT



Дорогие Настя @nastyashubskaya и Саша @aleksandrovechkinofficial ! Мы Вас с Женей @plushenkoofficial поздравляем с Вашим днем свадьбы ! Пусть все Ваши мечты сбываются ,родители будут здоровы и у Вас будет много маленьких чудесных малышей ! Очень Вас любим! Счастья Вам бесконечного ❤ #ovechkinteam

A post shared by Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) on Jul 8, 2017 at 9:45am PDT



Сюрприз для жениха ! 🔥Это так трогательно когда невеста -Настя @nastyashubskaya — пела для Саши ! Это было очень нежно , искренне и волшебно ! Молодец , умница ❤

A post shared by Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) on Jul 8, 2017 at 11:11am PDT



Это было очень красиво ! Свадебный танец ! Насти @nastyashubskaya и Саши @aleksandrovechkinofficial 💙🙏🏻 Я представляю сколько Саша репетировал 👌🏻

A post shared by Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) on Jul 8, 2017 at 10:41am PDT



Желаем нашей прекрасной @adelinasotnikova_2014 удачи и успехов!мы с @nastyashubskaya любим тебя!!!!

A post shared by Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial) on Jun 15, 2017 at 3:36pm PDT



Отсняли красоту с моими ❤ @irina_mitroshkina и @anna_gorod

A post shared by Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) on Jun 5, 2017 at 7:51am PDT



#backstage @tatler_russia #tatler

A post shared by Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) on Feb 17, 2017 at 10:48am PST



Поздравляем всех с Новым годом!☺️Будьте счастливы🙏🏼🎉❤️

A post shared by Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) on Dec 31, 2016 at 6:07pm PST



#capscasinonight

A post shared by Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) on Nov 29, 2016 at 7:25pm PST



😹❤❤❤ @aleksandrovechkinofficial

A post shared by Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) on May 19, 2017 at 12:13pm PDT



#nhl100 все здесь!

A post shared by Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial) on Jan 27, 2017 at 5:23pm PST

