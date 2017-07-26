ВИДЕО: Акинфеев впервые за 11 лет не пропустил в матче Лиги чемпионов

rus.DELFI.lv
среда, 26 июля 2017 г. 09:32
Московский ЦСКА в гостях в третьем раунде квалификации футбольной Лиги чемпионов обыграл в Греции АЕК — 2:0. Вратарь армейцев Игорь Акинфеев не пропустил в турнире (включая квалификацию) впервые за 11 лет (43 матча). Если считать групповой этап и плей-офф ЛЧ, то серия Акинфеева пока что сохраняется — 39 матчей.
© AFP / Scanpix

Победу ЦСКА в Афинах принесли Алан Дзагоев (на 45-й минуте головой переправил скидку Васина после навеса от углового) и швед Понтус Вернблум (на 55-й минуте с центра штрафной замкнул подачу с углового).

В Праге чешская "Славия" со счетом 1:0 обыграла чемпиона Беларуси БАТЭ. Единственный гол был забит на 19-й минуте с пенальти.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд

АЕК Греция — ЦСКА Россия 0:2 (0:1)

Голы: Дзагоев 45, Вернблум 55.

АЕК: Анестис, Враньеш, Чигринский, Родриго Гало, Христодулопулос (Родригес, 70), Юханссон, Манталос, Айдаревич, Ливая (Алмейда, 59), Симойнш (Клонаридис, 59), Бакакис.

ЦСКА: Акинфеев, А.Березуцкий, Васин, Щенников, В.Березуцкий, Вернблум, Дзагоев (Натхо, 75), Головин (Миланов, 83), Фернандес, Витиньо, Чалов (Макаров, 87).

Славия Чехия — БАТЭ Беларусь 1:0 (1:0)

Гол: Шкода 20 (пен).

БАТЭ: Щербицкий, Бага, Володько, Гайдучик, Володько, Кендыш, Драгун (Березкин, 90), Стасевич (Туоминен, 78), Иванич (Булят, 24), Яблонский, Сигневич.

Удаление: Яблонский (19), БАТЭ.

Карабах Азербайджан — Шериф Молдова 0:0

Стяуа Румыния — Виктория Пльзень Чехия 2:2 (1:1)

Голы: Будеску 37, Филипе Тейшейра 61 — Крменчик 23, Копиц 53.

Партизан Сербия — Олимпиакос Греция 1:3 (1:1)

Голы: Тавамба 10 — Бен-Набуан 6, 56, Эменике 90+1.

Вардар Македония — Копенгаген Дания 1:0 (0:0)

Гол: Жонатан Балотелли 65.

Ответные матчи пройдут через неделю.

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ВИДЕО: Акинфеев впервые за 11 лет не пропустил в матче Лиги чемпионов

ВИДЕО: Акинфеев впервые за 11 лет не пропустил в матче Лиги чемпионов
Московский ЦСКА в гостях в третьем раунде квалификации футбольной Лиги чемпионов обыграл в Греции АЕК — 2:0. Вратарь армейцев Игорь Акинфеев не пропустил в турнире (включая квалификацию) впервые за 11 лет (43 матча). Если считать групповой этап и плей-офф ЛЧ, то серия Акинфеева пока что сохраняется — 39 матчей.

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