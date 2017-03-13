ВИДЕО: Акинфеев побил "вечный" рекорд Льва Яшина

Акинфеев провел 161-й "сухой" матч национального первенства. По этому показателю он обошел великого советского вратаря Льва Яшина (160 матчей на "ноль" в чемпионатах СССР с 1950 по 1971 годы).

Вместе со своим клубом Лев Яшин пять раз (1954, 1955, 1957, 1959 и 1963 годы) становился чемпионом СССР и три раза выигрывал Кубок СССР по футболу. С 1954 года Яшин — вратарь сборной СССР, за которую провел 78 матчей. Вместе со сборной в 1956 году Яшин выиграл Олимпийские игры в Мельбурне, Кубок Европы 1960 года. В 1963 году получил приз лучшего футболиста Европы — "Золотой мяч" от еженедельника "Франс-Футбол".

Лев Яшин — автор уникального достижения: он провел 22 сезона в одном клубе (с 1949 по 1970 годы). Даже в матчах за сборную Яшин играл в форме с буквой "Д" на свитере. Он был первым вратарем в советском футболе, кто провел сто игр "на ноль". Всего же Яшин сыграл 207 "сухих" матчей из 438 зачетных в символическом Клубе своего имени.

3 декабря прошлого года Акинфеев стал автором другого рекорда — по количеству проведенных за карьеру матчей без пропущенных голов за карьеру. Против "Урала" он записал на свой счет 253-й "сухой" матч и обогнал бывшего вратаря "Спартака" Рината Дасаева (252 игры без пропущенных голов за всю карьеру).

Для наставника ЦСКА Виктора Гончаренко победа над "Томью" стала первой официальной в новом клубе: в декабре белрусский тренер принял армейцев после отставки Леонида Слуцкого.

Лидер первенства московский "Спартак" дома обыграл "Анжи" из Махачкалы (1:0), тогда как питерский "Зенит" уступил в Перми "Амкару" (0:1). Разрыв между "Спартаком" и тандемом ЦСКА/"Зенит" достиг уже восьми очков.

19-й тур

ЦСКА — Томь 4:0 (3:0)

Голы: Витиньо 1, Дзагоев 19, Ионов 44, 61.

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Игнашевич, Березуцкий, Фернандес, Головин (Миланов, 68), Натхо, Дзагоев, Тошич, Ионов (Оланаре, 65), Витиньо (Чалов, 75).

Уфа — Крылья Советов 1:0 (1:0)

Гол: Пауревич 6.

Рубин — Оренбург 0:0

Арсенал Тула — Урал 2:0 (1:0)

Голы: Расич 19 (пен), 62.

Амкар — Зенит 1:0 (1:0)

Гол: Гиголаев 33.

Зенит: Лодыгин, Анюков, Нету, Кришито, Жирков (Иванович, 71), Жулиано, Гарсия, Маурисио (Юсупов, 69), Кокорин, Дзюба, Шатов (Мак, 62).

Спартак — Анжи 1:0 (0:0)

Гол: Самедов 67.

Спартак: Ребров, Маурисио (Ещенко, 69), Ташчи, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Зобнин, Самедов (Мельгарехо, 90), Попов (Ананидзе, 60), Промес, Зе Луиш.

Ростов — Терек 0:0

После 19-го тура

1 Спартак 19 14 2 3 29-15 44

2 ЦСКА 19 10 6 3 25-11 36

3 Зенит 19 10 6 3 33-14 36

4 Уфа 19 9 4 6 14 13-31

5 Амкар 19 8 6 5 17-13 30

6 Терек 19 8 5 6 21-22 29

7 Ростов 19 8 5 6 25-12 29

8 Краснодар 18 7 8 3 26-16 29…

БОМБАРДИРЫ: Смолов (Краснодар) — 11, Балай (Терек), Жонатас (Рубин), Дзюба (Зенит) — по 8…