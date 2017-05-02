В составе команды Суоми попали 11 игроков из клубов КХЛ, еще семеро представляют команды НХЛ. Финны, ставшие на последнем ЧМ-2016 в Москве серебряными призерами, в этот раз будут играть групповой этап в Париже, где их соперниками станут команды Канады, Беларуси, Норвегии, Швейцарии, Франции, Чехии и Словении.

Сборная Финляндии обнародовала состав на чемпионат мира-2017, который стартует 5 мая в Париже и Кельне, информирует официальный сайт финской федерации хоккея.

ВИДЕО: Надаль отметил победу на турнире в Барселоне прыжком в бассейн После годовой паузы Рафаэль Надаль выиграл второй подряд турнир. На сей раз испанский теннисист одержав победу в Барселоне и отметил ее прыжком в бассейн вместе с болбоями.

Вице-чемпионы мира назвали состав на ЧМ-2017 Сборная Финляндии обнародовала состав на чемпионат мира-2017, который стартует 5 мая в Париже и Кельне, информирует официальный сайт финской федерации хоккея.

"Бавария" выиграла бундеслигу в рекордный раз подряд, Анчелотти вошел в историю В 31-м туре чемпионата Германии по футболу "Бавария" разгромила в гостях "Вольфсбург" (6:0) и досрочно стала чемпионом. Мюнхенский клуб выиграл 27-й титул в истории и пятый раз подряд (рекорд лиги).

Покер Пажо принес "Оттаве" победу в овертайме, "Питтсбург" обыграл "Вашингтон" Во втором раунде Кубка Стэнли "Питтсбург" в гостях обыграл "Вашингтон" (6:2), а "Оттава" во втором овертайме взяла верх над "Рейнджерс" (6:5). "Пингвинз" и "Сенаторс" ведут в своих сериях 2-0.