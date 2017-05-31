Венгер согласовал с "Арсеналом" новый контракт

rus.DELFI.lv
среда, 31 мая 2017 г. 09:47
Французский специалист Арсен Венгер останется главным тренером лондонского футбольного клуба "Арсенал", передает BBC Sport.
Arsene'as Wengeras
© Reuters / Scanpix

Прежнее соглашение Венгера с "канонирами" истекало 30 июня этого года. По информации издания, 67-летний наставник согласовал с "Арсеналом" условия нового двухлетнего контракта, который в среду руководство лондонского клуба должно подтвердить.

В сезоне-2016/17 "Арсенал" занял в чемпионате Англии 5-е место, но при этом выиграл Кубок страны (в финале "канониры" обыграли чемпиона "Челси" — 2:1) и стал рекордсменом по числу трофеев (13). Арсен Венгер возглавляет "Арсенал" с 1996 года. Дольше в Англии работал только сэр Алекс Фергюсон, стоявший во главе "Манчестер Юнайтед" на протяжении 27 лет (1986-2013).

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