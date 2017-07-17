Великий Роджер Федерер — восьмикратный чемпион "Уимблдона"

Перед этим турниром 35-летний Федерер являлся пятой ракеткой мира и был "посеян" третьим, а 28-летний Чилич имел 7-й посев. По личным встречам швейцарец вел у хорвата 6-1.

Но и Чилич не смог на равных соперничать с великим Федерером. В первом сете Роджер выиграл 6:3, во втором разгромил соперника 6:1. А в третьем сете фавориту хватило одного брейка в седьмом гейме — Федерер повел 4:3 и довел матч до победы — 7:4. Финал продолжался меньше двух часов. За весь матч Роджер 5 раз брал чужую подачу, тогда как впервые игравший в Лондоне в финал Чилич имел всего один брейк-пойнт, но и тот не реализовал.

Швейцарец стал вторым чемпионом "Шлема" в сезоне после Рафаэля Надаля на "Ролан Гаррос", завоевавшим титул, не уступив за турнир ни партии.

Швейцарец, которому в следующем месяце исполнится 36, победил на "Уимблдоне" впервые за пять лет и выиграл больше одного "Шлема" в сезоне впервые за восемь (в начале года выиграл AusOpen).

Теперь у Федерера — восемь титулов "Уимблдона" (2003-2007, 2009, 2012, 2017). Он превзошел уимблдонский рекорд американца Пита Сампраса (7 титулов), и по этому показателю в одиночном теннисе уступает только Мартине Навратиловой (9). Всего у швейцарца 19 титулов "Большого шлема" в карьере, что является рекордом в мужском теннисе (8 — "Уимблдон", по 5 — AusOpen, US Open, 1 — "Ролан Гаррос").

16 июля

Мужчины. Финал

Роджер Федерер (Швейцария) — Марин Чилич (Хорватия) — 6:3 6:1 6:4

8 — эйсы — 5

2 — двойные ошибки — 3

53/70 (76%) — процент попадания 1-й подачи — 54/90 (60%)

43/53 (81%) — очки на первой подаче — 35/54 (65%)

12/17 (71%) — очки на 2-й подаче — 14/36 (39%)

6/8 (75%) — очки у сетки — 12/23 (52%)

5/10 (50%) — брейки — 0/1 (0%)

23 — виннерсы — 16

8 — невунужденные ошибки — 23

86 — всего очков — 64

Время матча — 1:41.