Вавринка раскрыл тайное прозвище Федерера в мире тенниса

rus.DELFI.lv
вторник, 21 марта 2017 г. 10:08
Швейцарец Станислас Вавринка, проигравший в финале турнира BNP Paribas Open 2017 категории "Мастерс-1000" в Индиан-Уэллсе своему соотечественнику Роджеру Федереру (4:6, 5:7), на церемонии награждения в шутку употребил грубое слово в адрес соперника.
Rogeris Federeris
© Reuters / Scanpix

"Я бы хотел поздравить Роджера. Он, правда, смеется. Ну он говнюк, это нормально", — так начал свою речь Вавринка.

Федерер, услышав эти слова, только рассмеялся и позже сказал, что своим смехом хотел подбодрить Станисласа.

"Когда он посмотрел на меня, я не хотел, чтобы он видел мое грустное лицо. Я стал смеяться, как бы говоря, что все нормально и все будет хорошо, — сказал Федерер, добавив. — Ну а это слово в мой адрес произносили уже много раз. Поэтому я воспринимаю его как комплимент. Камеры ведь не везде есть, а меня так иногда называют. Даже довольно часто, вообще-то. На корте, правда, это случилось впервые, но получилось неплохо".

Остается добавить, что 35-летний Федерер выиграл уже 25-й турнир серии "Мастерс" в карьере и 90-й титул вообще.

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Спорт в мире

Вавринка раскрыл тайное прозвище Федерера в мире тенниса

Rogeris Federeris
Швейцарец Станислас Вавринка, проигравший в финале турнира BNP Paribas Open 2017 категории "Мастерс-1000" в Индиан-Уэллсе своему соотечественнику Роджеру Федереру (4:6, 5:7), на церемонии награждения в шутку употребил грубое слово в адрес соперника.

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