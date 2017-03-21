Вавринка раскрыл тайное прозвище Федерера в мире тенниса

"Я бы хотел поздравить Роджера. Он, правда, смеется. Ну он говнюк, это нормально", — так начал свою речь Вавринка.

Федерер, услышав эти слова, только рассмеялся и позже сказал, что своим смехом хотел подбодрить Станисласа.

"Когда он посмотрел на меня, я не хотел, чтобы он видел мое грустное лицо. Я стал смеяться, как бы говоря, что все нормально и все будет хорошо, — сказал Федерер, добавив. — Ну а это слово в мой адрес произносили уже много раз. Поэтому я воспринимаю его как комплимент. Камеры ведь не везде есть, а меня так иногда называют. Даже довольно часто, вообще-то. На корте, правда, это случилось впервые, но получилось неплохо".

Остается добавить, что 35-летний Федерер выиграл уже 25-й турнир серии "Мастерс" в карьере и 90-й титул вообще.