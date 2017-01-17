Вавринка попал сопернику в пах и вышел во второй круг AusOpen

rus.DELFI.lv
вторник, 17 января 2017 г. 17:40
В матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису швейцарец Станислас Вавринка угодил своему сопернику Мартину Клижану из Словакии мячом в пах.
Stanislasas Wawrinka
© AFP/Scanpix

Инцидент произошел в решающем пятом сете при счете 4:4 на подаче швейцарца. Занимающий четвертую строчку в мировом рейтинге Вавринка, когда соперники оказались у сетки, со всей силы послал мяч в район паха Клижану.

Швейцарец немедленно принес извинения сопернику, но после этого эпизода сумел сравнять счет на своей подаче, а затем и взять важное очко. В следующем гейма Вавринка оформил брейк и победу в этом упорном матче, продолжавшемся 3,5 часа — 3:2 (4:6, 6:4, 7:5, 4:6, 6:4).

Stan Wawrinka vs Martin Klizan 2017 AO 16-Jan Round 1 Highlights

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